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В Европарламенте российскую помощь Италии назвали попыткой снять санкции

В Европарламенте российскую помощь Италии назвали попыткой снять санкцииФото: Nicolas Landemard / Globallookpress.com

В Европейском парламенте назвали попыткой снять санкции российскую помощь Италии. Об этом говорится в письме евродепутатов руководству Евросоюза, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что документ подписали почти 20 политиков. Евродепутаты выразили мнение, что отправка гуманитарной помощи из России в Италию может повлиять на позицию ЕС по санкциям. Авторы текста назвали отправленный груз «плохо применимой гуманитарной помощью».

В письме также отмечается, что санкции Евросоюза не мешают России защищать здоровье своих граждан и участвовать в глобальной борьбе с коронавирусом. Авторы также раскритиковали Москву за возможное сокрытие реальных данных по России. Конкретных примеров, подтверждающих это, в тексте не приводится.

В конце марта Россия отправила несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) в Италию. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемь врачебно-сестринских бригад.

26 марта Россия, Китай, Иран, Куба, Сирия, Никарагуа, Венесуэла и КНДР призвали снять санкции ради борьбы с коронавирусом. В частности, Москва предлагала принять Декларацию о солидарности, где признавала лидирующую роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в борьбе с пандемией. Впоследствии Генассамблея отказалась принимать ее.

Страны Евросоюза, а также США и Украина впервые ввели экономические санкции против Москвы в 2014 году. Это произошло после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России. Присоединение полуострова сочли незаконным, однако Москва эти обвинения отвергает. Затем в 2015 году были введены санкции из-за конфликта в Донбассе. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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