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В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса

В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса
Главный эпидемиолог Греции, представитель министерства здравоохранения по коронавирусу Сотирис Циодрас оценивает ситуацию со сдержанным оптимизмом, но считает необходимым сохранить жесткие ограничения на передвижения.

"Я смотрю на ход болезни с относительным оптимизмом. Данные последних дней посылают небольшие послания оптимизма, но это не должно вести нас к самоуспокоению. Они должны подтвердить нам, что то, что мы делаем, работает, что рост (заболевших и умерших) действительно небольшой, и если мы продолжим, то позднее будет уменьшение", - сказал Циодрас на брифинге в пятницу.

# В мире
По материалам: ria.ru

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