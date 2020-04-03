В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса
Сегодня, 19:42 Анастасия Иванова
Главный эпидемиолог Греции, представитель министерства здравоохранения по коронавирусу Сотирис Циодрас оценивает ситуацию со сдержанным оптимизмом, но считает необходимым сохранить жесткие ограничения на передвижения.
"Я смотрю на ход болезни с относительным оптимизмом. Данные последних дней посылают небольшие послания оптимизма, но это не должно вести нас к самоуспокоению. Они должны подтвердить нам, что то, что мы делаем, работает, что рост (заболевших и умерших) действительно небольшой, и если мы продолжим, то позднее будет уменьшение", - сказал Циодрас на брифинге в пятницу.
По материалам: ria.ru