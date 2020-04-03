В Греции оценили ситуацию с распространением коронавируса

Анастасия Иванова

Главный эпидемиолог Греции, представитель министерства здравоохранения по коронавирусу Сотирис Циодрас оценивает ситуацию со сдержанным оптимизмом, но считает необходимым сохранить жесткие ограничения на передвижения.

"Я смотрю на ход болезни с относительным оптимизмом. Данные последних дней посылают небольшие послания оптимизма, но это не должно вести нас к самоуспокоению. Они должны подтвердить нам, что то, что мы делаем, работает, что рост (заболевших и умерших) действительно небольшой, и если мы продолжим, то позднее будет уменьшение", - сказал Циодрас на брифинге в пятницу.