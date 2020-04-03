В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 130

Влада Некрасова

Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло на пять за несколько часов, до 130 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 10:00 3 апреля подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом в Киргизии, всего за сутки выявлено 14 новых случаев", - заявил представитель штаба.

Таким образом, по данным штаба, в настоящий момент на территории Киргизии зафиксировано 130 случаев инфицирования COVID-19. Один человек скончался, четыре в реанимации в тяжелом состоянии. Пять человек вылечились.

В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.