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В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 130

В Киргизии число случаев заражения коронавирусом выросло до 130
Число случаев заражения коронавирусом в Киргизии возросло на пять за несколько часов, до 130 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 10:00 3 апреля подтверждено еще пять случаев заражения коронавирусом в Киргизии, всего за сутки выявлено 14 новых случаев", - заявил представитель штаба.

Таким образом, по данным штаба, в настоящий момент на территории Киргизии зафиксировано 130 случаев инфицирования COVID-19. Один человек скончался, четыре в реанимации в тяжелом состоянии. Пять человек вылечились.


В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.

# В мире
По материалам: ria.ru

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