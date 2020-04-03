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В Крыму проходят учения сил авиации и ПВО Черноморского флота и ЮВО

В Крыму проходят учения сил авиации и ПВО Черноморского флота и ЮВО

Экипажи самолетов морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) совместно с авиацией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) и боевыми расчётами дивизионов зенитно-ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф», базирующимися на Крымском полуострове, принимают участие в двусторонних учениях. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Учебно-боевые мероприятия проводятся в несколько этапов, в ходе которых лётчики отрабатывают организацию выполнения боевых упражнений с наступательными и оборонительными целями.

Как пояснили в военном ведомстве, по замыслу учения, силы авиации и ПВО, дислоцированные в Крыму, выполняют задачи по противовоздушной обороне полуострова, а авиация, базирующаяся на аэродромах ЮВО на материке, выполняет действия наступательного характера. Подразделения в наступлении стремятся к завоеванию господства в воздухе, отрабатывают нанесение бомбовых и ракетных ударов по мишенным позициям на межвидовом полигоне Опук.

Экипажи самолётов ЧФ и ЮВО в обороне, действуя с аэродромов в Крыму, осуществляют прикрытие боевых расчётов ЗРК С-400 «Триумф» и выполняют задачи по отражению массированного ракетного авиаудара (МРАУ) условного противника. В свою очередь, аэродромные службы противоборствующих сторон учения отрабатывают различные способы восстановления боеспособности авиационной техники и лётного состава с применением нестандартных подходов.

«Практические действия сил фиксируются комплексами объективного контроля в районе боевого применения. Анализ данных, от средств контроля будет использован командованием ЮВО при оценке эффективности действий сил», — уточнили в ведомстве.

ИА Newstes добавляет, в двусторонних учениях авиации ЮВО задействовано более 20 самолётов, в том числе многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ. Учения проходит под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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