В Москве начали проверять выходящих на улицу жителей

Вадим Карасев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве сотрудники МВД начали проверять жителей столицы, выходящих из дома на улицу во время периода самоизоляции из-за распространения коронавируса. Как передает РИА Новости, инспекторы останавливают граждан и на дорогах.

По словам корреспондента агентства, утром 3 апреля сотрудник ГИБДД остановил его и спросил о цели поездки. Журналист показал документы, в том числе пресс-карту, а также объяснил, что едет на работу.

После осмотра документов и слов корреспондента о маршруте следования инспектор разрешил продолжить движение. Агентство называет эти действия «антикоронавирусными мерами».

Вечером 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин продлил до 1 мая все ограничения, действующие в столице из-за распространения коронавируса. Так, горожанам разрешается покидать дома только в случаях, прописанным в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено.

Ранее стало известно, что пермская журналистка, у которой диагностировали пневмонию, была заражена коронавирусом. Главный редактор местной газеты «Деловой интерес» Анастасия Петрова умерла в больнице 31 марта, но только 2 апреля в минздраве края подтвердили, что тест на новый вирус дал положительный результат.