В Москве рассказали, как бизнес приспосабливается к новым условиям

Анастасия Иванова

Московский бизнес приспосабливается к новым условиям в связи с эпидемиологической ситуацией, осваивая дистанционный формат работы и приходя на помощь друг другу, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее в столице приняли второй пакет мер поддержки предприятий. Его разрабатывали совместно с представителями бизнеса. В Центр поддержки экономики Москвы обратились более 500 предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет внесли дополнения. В числе нововведений — механизм предоставления поддержки торговым комплексам.