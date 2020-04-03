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В Москве рассказали, как бизнес приспосабливается к новым условиям

В Москве рассказали, как бизнес приспосабливается к новым условиям
Московский бизнес приспосабливается к новым условиям в связи с эпидемиологической ситуацией, осваивая дистанционный формат работы и приходя на помощь друг другу, сообщил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ранее в столице приняли второй пакет мер поддержки предприятий. Его разрабатывали совместно с представителями бизнеса. В Центр поддержки экономики Москвы обратились более 500 предприятий. После анализа заявок в первый антикризисный пакет внесли дополнения. В числе нововведений — механизм предоставления поддержки торговым комплексам.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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