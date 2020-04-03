В Москве скончался 39-летний больной коронавирусом

Лидия Мартынова

В Москве в одной из больниц скончался 39-летний мужчина, у которого ранее был подтвержден коронавирус. Как сообщает столичный оперативный штаб, последние несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что у мужчины наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве в одном из роддомов на свет появилась девочка с коронавирусом. Ее матери, госпитализированной в городскую больницу № 15, был поставлен тот же диагноз. Как утверждают источники, на сегодняшний день состояние новорожденной не вызывает опасений у врачей.

ИА Newstes уже сообщало, что в рамках борьбы с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.