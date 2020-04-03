Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Москве скончался 39-летний больной коронавирусом

В Москве скончался 39-летний больной коронавирусом

В Москве в одной из больниц скончался 39-летний мужчина, у которого ранее был подтвержден коронавирус. Как сообщает столичный оперативный штаб, последние несколько дней он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Отмечается, что у мужчины наблюдались тахикардия, полиорганная недостаточность и ряд других заболеваний.

По данным оперативного штаба на утро 2 апреля, в России было выявлено 3548 случаев заражения коронавирусом, при этом 30 человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Москве в одном из роддомов на свет появилась девочка с коронавирусом. Ее матери, госпитализированной в городскую больницу № 15, был поставлен тот же диагноз. Как утверждают источники, на сегодняшний день состояние новорожденной не вызывает опасений у врачей.

ИА Newstes уже сообщало, что в рамках борьбы с распространением коронавируса президент РФ Владимир Путин объявил весь апрель нерабочим.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
Когда будет Полнолуние в апреле 2020 года
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
ЦИК планирует рассмотреть возможность отложить выборы в регионах
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко, которая в 70 тоже легла под нож хирургов»
Автор песен Софии Ротару: «Глядя на Понаровскую, вспоминаю Гурченко,
Производители пива обратились в кабмин из-за ограничений в регионах
Производители пива обратились в кабмин из-за ограничений в регионах
Хайди Клум призналась, что ее старшая дочь собирается стать моделью: "Она попросила меня подвинуться"
Хайди Клум призналась, что ее старшая дочь собирается стать моделью:
"Аптекарский огород" и Artplay запустили кошачий флешмоб
"Аптекарский огород" и Artplay запустили кошачий флешмоб
Белый дом сообщил результаты тестирования Трампа на коронавирус
Белый дом сообщил результаты тестирования Трампа на коронавирус
В Москве скончался 39-летний больной коронавирусом
В Москве скончался 39-летний больной коронавирусом
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации
Губернатор Камчатки подал в отставку
Губернатор Камчатки подал в отставку
85-летняя Алиса Фрейндлих освоила видеосвязь на самоизоляции
85-летняя Алиса Фрейндлих освоила видеосвязь на самоизоляции
Лунный день сегодня 3 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 3 апреля 2020 года

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

В Москве скончался четвертый пациент с коронавирусом
В России выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом
Стало известно о смерти еще пяти пациентов с коронавирусом в Москве
В Москве умерли еще пять пожилых людей с коронавирусом