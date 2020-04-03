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В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса

В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса
Еще 13 человек в Подмосковье выписаны из больниц после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 13 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений. Общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье составляет 30 человек", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом, уточнили в оперштабе.


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# Россия
По материалам: ria.ru

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