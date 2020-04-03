В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса

Влада Некрасова

Еще 13 человек в Подмосковье выписаны из больниц после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили в оперативном штабе Московской области по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"Еще 13 человек в Подмосковье выздоровели после коронавируса. После получения отрицательного результата на коронавирусную инфекцию они выписаны из стационарных отделений. Общее число вылечившихся от коронавируса в Подмосковье составляет 30 человек", - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 211 случаев заражения коронавирусом, уточнили в оперштабе.

COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.