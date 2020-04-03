В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Тесты еще двух жителей Приморского края, у которых подозревали коронавирус, показали положительный результат. Об этом сообщает местная администрация, отмечая, что получили заключение из новосибирской вирусологической лаборатории «Вектор
Отмечается, что, как и пять предыдущих, оба случая завозные.
Всего на карантине в медучреждениях Приморья находятся 37 человек.
Напомним, двое приморцев, у которых был выявлен коронавирус, поступившие в медучреждение в самом начале болезни, уже выписаны домой. Около 6 тысяч человек на сегодня находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.
ИА Newstes напоминает, что в России с целью сдержать распространение коронавируса до конца апреля объявлены нерабочие дни.