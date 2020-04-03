В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса

Лидия Мартынова

Тесты еще двух жителей Приморского края, у которых подозревали коронавирус, показали положительный результат. Об этом сообщает местная администрация, отмечая, что получили заключение из новосибирской вирусологической лаборатории «Вектор

Отмечается, что, как и пять предыдущих, оба случая завозные.

«Пациенты — мужчина и женщина — прибыли в Приморский край в разное время и из разных стран. Один из Японии, другой — из Египта. Мужчина сразу по прилету был определен в госпиталь с симптомами схожими с ОРВИ, женщина находилась на самоизоляции. Почувствовав недомогание, она вызвала врача», — обозначила она.

Всего на карантине в медучреждениях Приморья находятся 37 человек.

«Это пятеро зараженных, а также те, кто контактировал с ними, и те, у кого по возвращении из-за рубежа были выявлены признаки ОРВИ», — пояснили специалисты.

Напомним, двое приморцев, у которых был выявлен коронавирус, поступившие в медучреждение в самом начале болезни, уже выписаны домой. Около 6 тысяч человек на сегодня находятся на самоизоляции дома, под наблюдением врачей.

ИА Newstes напоминает, что в России с целью сдержать распространение коронавируса до конца апреля объявлены нерабочие дни.