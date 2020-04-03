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В Раду внесли законопроект об изменениях в закон о Конституционном Суде

В Раду внесли законопроект об изменениях в закон о Конституционном Суде
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в закон “О Конституционном Суде Украины” относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины”.

Карточка законопроекта №330 появилась на сайте парламента 3 апреля, сообщает Укринформ.

Документ зарегистрировал глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова от фракции “Слуга народа”.
Текст проекта закона пока отсутствует на сайте парламента. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству ВР.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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