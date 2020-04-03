В Раду внесли законопроект об изменениях в закон о Конституционном Суде

Алексей Вольцев

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в закон “О Конституционном Суде Украины” относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины”.Карточка законопроекта №330 появилась на сайте парламента 3 апреля, сообщает Укринформ.Документ зарегистрировал глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова от фракции “Слуга народа”.Текст проекта закона пока отсутствует на сайте парламента. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству ВР.