В Раду внесли законопроект об изменениях в закон о Конституционном Суде
Сегодня, 15:56 Алексей Вольцев
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект “О внесении изменений в закон “О Конституционном Суде Украины” относительно усиления независимости и повышения эффективности функционирования Конституционного Суда Украины”.
Карточка законопроекта №330 появилась на сайте парламента 3 апреля, сообщает Укринформ.
Документ зарегистрировал глава парламентского Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова от фракции “Слуга народа”.
Текст проекта закона пока отсутствует на сайте парламента. Отмечается, что он передан на рассмотрение руководству ВР.
По материалам: gogetnews.info