В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара речи

Вадим Карасев

Кадр: Давай поженимся! / YouTube

52-летний герой шоу «Давай поженимся!» по имени Александр въехал в студию программы на коне и исполнил для ведущих песню. Появление жениха лишило ведущую программы Ларису Гузееву дара речи. Запись опубликована на YouTube-канале передачи.

«Ну, принц на коне», — прокомментировала его эффектное появление астролог Василиса Володина. Гузеева отметила, что такого выхода за 12 лет существования программы еще не было. Мужчину также сопровождала его собака. «Честно говоря, я прямо дар речи потеряла», — призналась она.

В ответ на это мужчина запел песню «Есаул молоденький». При этом в анкете мужчина указал, что по образованию является инженером-электроником, а также состоит на службе в казачьем войске, бесплатно тренирует детей в секции по плаванию, гордится чином есаула, титулом трехкратного чемпиона России по плаванию и принадлежностью к графскому роду.

В конце марта пришедшая на передачу невеста осыпала ведущих «Давай поженимся!» проклятиями и оскорблениями. Женщина, которая позиционирует себя как духовный учитель, пообещала им, что они «будут заблокированы», а также заявила, что программа закроется до конца 2020 года.