Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара речи

В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара речиКадр: Давай поженимся! / YouTube

52-летний герой шоу «Давай поженимся!» по имени Александр въехал в студию программы на коне и исполнил для ведущих песню. Появление жениха лишило ведущую программы Ларису Гузееву дара речи. Запись опубликована на YouTube-канале передачи.

«Ну, принц на коне», — прокомментировала его эффектное появление астролог Василиса Володина. Гузеева отметила, что такого выхода за 12 лет существования программы еще не было. Мужчину также сопровождала его собака. «Честно говоря, я прямо дар речи потеряла», — призналась она.

В ответ на это мужчина запел песню «Есаул молоденький». При этом в анкете мужчина указал, что по образованию является инженером-электроником, а также состоит на службе в казачьем войске, бесплатно тренирует детей в секции по плаванию, гордится чином есаула, титулом трехкратного чемпиона России по плаванию и принадлежностью к графскому роду.

В конце марта пришедшая на передачу невеста осыпала ведущих «Давай поженимся!» проклятиями и оскорблениями. Женщина, которая позиционирует себя как духовный учитель, пообещала им, что они «будут заблокированы», а также заявила, что программа закроется до конца 2020 года.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться
Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться
У мышей обнаружено шесть основных выражений морды, соответствующих испытываемым эмоциям
У мышей обнаружено шесть основных выражений морды, соответствующих
Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене
Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене
В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара речи
В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара
СМИ: Обвиняемый Арсланов отстранён от должности замглавы Генштаба ВС России
СМИ: Обвиняемый Арсланов отстранён от должности замглавы Генштаба ВС
В Крыму проходят учения сил авиации и ПВО Черноморского флота и ЮВО
В Крыму проходят учения сил авиации и ПВО Черноморского флота и ЮВО
Минпромторг призвал регионы организовать обеспечение населения масками
Минпромторг призвал регионы организовать обеспечение населения масками
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
Внучка Черномырдина судится за дачу на Рублевке
Внучка Черномырдина судится за дачу на Рублевке
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
Сделанная в Южной Африке находка стала древнейшим свидетельством существования Homo erectus
Сделанная в Южной Африке находка стала древнейшим свидетельством
Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавируса
Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавируса

Топ на сегодня

Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Аквамена задумали заменить геем
Аквамена задумали заменить геем
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и

Еще по теме

«Мужчина-ураган» лишил Гузееву дара речи на «Давай поженимся!»
Гузеева обнаружила бывшую возлюбленную героя и отменила итоги шоу
Давай поженимся — Непредвиденное обстоятельство (28 12 2016)
Давай поженимся - Разведенный миллионер 2 (07.03.2018)