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В ВСУ подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В ВСУ подтвердили первый случай заражения коронавирусом
В Вооруженных силах Украины зарегистрирован первый случай заболевания острой респираторной болезнью, вызванной коронавирусом: инфицирован врач Хмельницкого военного госпиталя.

Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что сотрудник ВСУ, врач Хмельницкого военного госпиталя, с конца марта была на амбулаторном лечении по поводу ОРЗ. 1 апреля ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Хмельницкую инфекционную больницу с диагнозом "пневмония".
В тот же день методом ПЦР у врача был диагностирован коронавирус. Ее состояние здоровья сейчас удовлетворительное.

В госпитале определен круг контактных лиц (10 военных). Все они осмотрены и направлены на самоизоляцию, в местах пребывания больной проведена дезинфекция.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info

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