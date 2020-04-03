Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Вирусолог оценил введённые в стране антивирусные меры

Вирусолог оценил введённые в стране антивирусные меры

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


На данный момент в России введены достаточные меры по сдерживанию распространения коронавируса, главная задача граждан — неукоснительно соблюдать их, сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александр Чепурнов.

Вирусолог напомнил, что в четверг, 2 апреля, для безопасности граждан президент продлил нерабочую неделю с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно и призвал граждан соблюдать рекомендации властей, медиков и специалистов. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил накануне закон, вводящий за нарушение режима самоизоляции в столице штрафы до пяти тысяч рублей. 

«Сами по себе меры достаточно строгие, вопрос в том, как они выполняются», — сказал эксперт. По словам Чепурнова, чтобы заражение пошло на спад, надо, чтобы каждый заболевший в среднем заразил меньше одного человека. «Для этого на самоизоляции должно находиться хотя бы 75 процентов населения, а лучше всего - 88 процентов», — добавил вирусолог.

По данным на 3 апреля, числo заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 601 и составляет 4149 человек в 78 регионах.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

ПСБ: единовременное авансирование ОПК крайне важно в текущий момент
ПСБ: единовременное авансирование ОПК крайне важно в текущий момент
В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса
В Подмосковье еще 13 человек выздоровели после коронавируса
Пенсии россиян предложили направить на идеи Чубайса
Пенсии россиян предложили направить на идеи Чубайса
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом
Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с коронавирусом
Анастасию Заворотнюк поздравили с днем рождения фанаты и знаменитости
Анастасию Заворотнюк поздравили с днем рождения фанаты и знаменитости
Муж Ксении Бородиной – Собчак: «Вы вынуждены проводить ревизию у меня в штанах?»
Муж Ксении Бородиной – Собчак: «Вы вынуждены проводить ревизию у меня
На литературном салоне в Москве представлено творчество живого классика Александры Крючковой
На литературном салоне в Москве представлено творчество живого
Рейтинг Путина вырос после обращения к нации
Рейтинг Путина вырос после обращения к нации
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Российские нефтяники приготовились пойти на попятную
Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции
Эксперт дала советы российским семьям по адаптации к самоизоляции
Опасный вредитель ясеня проник в шестнадцать областей европейской России
Опасный вредитель ясеня проник в шестнадцать областей европейской

Топ на сегодня

Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Худшее позади? Распространение коронавируса в Испании начало снижаться
Горбачев призвал пересмотреть основы мировой политики из-за коронавируса
Горбачев призвал пересмотреть основы мировой политики из-за
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если ты помрешь»
Мясников написал главврачу больницы в Коммунарке «Будет смешно, если
Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Названо условие спада заболеваемости коронавирусом в России
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти

Еще по теме

Оценены последствия объявления пандемии коронавируса
Трамп продлил меры против распространения коронавируса до 30 апреля
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Решетников оценил влияние COVID-19 на малый бизнес в России