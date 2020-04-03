Вирусолог оценил введённые в стране антивирусные меры

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

На данный момент в России введены достаточные меры по сдерживанию распространения коронавируса, главная задача граждан — неукоснительно соблюдать их, сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины РАН Александр Чепурнов.

Вирусолог напомнил, что в четверг, 2 апреля, для безопасности граждан президент продлил нерабочую неделю с сохранением заработной платы до 30 апреля включительно и призвал граждан соблюдать рекомендации властей, медиков и специалистов. Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил накануне закон, вводящий за нарушение режима самоизоляции в столице штрафы до пяти тысяч рублей.

«Сами по себе меры достаточно строгие, вопрос в том, как они выполняются», — сказал эксперт. По словам Чепурнова, чтобы заражение пошло на спад, надо, чтобы каждый заболевший в среднем заразил меньше одного человека. «Для этого на самоизоляции должно находиться хотя бы 75 процентов населения, а лучше всего - 88 процентов», — добавил вирусолог.

По данным на 3 апреля, числo заразившихся новой коронавирусной инфекцией в РФ за последние сутки выросло на 601 и составляет 4149 человек в 78 регионах.