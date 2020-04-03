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Влад Соколовский: «После развода с Дакотой была полная задница»

Влад Соколовский: «После развода с Дакотой была полная задница»
Расставание артистов сопровождалось громким скандалом: Дакота выяснила, что супруг не был ей верен. Однако паре со временем удалось забыть прошлые обиды, сегодня они поддерживают связь ради дочери. Влад рассказал, каково ему было в период развода.

Сейчас 28-летний Соколовский активно работает над созданием новых композиций, ставя в приоритет собственные предпочтения, а не коммерческую выгоду. Певец признается, что самостоятельно занимается карьерой и переживает творческий подъем. Однако еще полтора года назад он тонул в глубокой депрессии из-за расставания с Ритой Дакотой.

«Все плохое, что произошло в моей жизни, это на самом деле — самый лучший пендель, который действительно позволил мне многое понять. Потому что я в момент лишился всего. Четыре месяца сидел без работы, слетели все предзаказы. Была полная задница…», — вспоминал артист в YouTube-шоу «Петя любит выпить».

Он признался, что тогда перед ним стояло только два пути: найти утешение в бутылке или самосовершенствоваться. Принять правильное решение артисту помогли родители, которые постоянно держали с ним связь. «Я захотел пересмотреть полностью свою жизнь, поступки, начал конкретно работать. Просто стал прокачивать себя: много читал, изолировался от тусовок», — делился певец.


Исполнитель уверен, что алкоголь только усугубил бы ситуацию: «Там столько говна лезет в голову. А важно максимально быть в осознанном состоянии: не бухать, не употреблять. Потому что люди скатываются в это, и начинается настоящий ужас, который доходит до суицида».

Напомним, Дакота рассталась с Соколовским в 2018 году. Звезда была потрясена предательством супруга, который сразу же после развода улетел с любовницей на острова. К счастью, паре удалось наладить отношения, а недавно Рита призналась, что закрутила роман с клипмейкером Федором Белогаем.

«Я дружу с Федей. Я его знаю, — откровенничал Влад. — Мы общаемся и давным-давно поняли ради чего. Когда не общались, то находились во внутреннем конфликте, а когда дружим, все гармонично складывается, все очень хорошо. Потому что глобально, как люди, мы друг друга безумно любим».

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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