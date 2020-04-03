Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

Вадим Карасев

44-летний Владимир Кристовский и его супруга Ольга Пилевская снова стали родителями. Эту информацию подтвердил источник из окружения семьи. Малышка стала шестым ребенком для лидера группы Uma2rman и вторым для его жены.





В начале февраля Ольга рассказала, что пытается представить, как изменится их с мужем жизнь после появления на свет еще одного ребенка.

Только сейчас начинаю понимать, что скоро к нам троим будет плюс один. Хочу прямо каждый день об этом думать до, чтобы не шокироваться после. Прошлый раз Вовка просто меня спасал и научал жизни втроем! Он не спал со мной и качал Федьку, показывал, как кормить, развлекать, мыть, куда ездить и как всем вместе жить вообще. Он просто ангельский отец, если честно!

— признавалась она.





У Владимира Кристовского четыре дочери от первой жены Валерии Римской, с которой он был в браке в течение 18 лет. В 2013 году они развелись. Певец начал встречаться с актрисой Ольгой Пилевской. В сентябре 2014 года пара официально узаконила свои отношения. В 2016 году у них родился первенец — сын Федор.





Фронтмен группы Uma2rman в тот же день рассказал о радостном событии в своем микроблоге.

Друзья, у меня большая радость. Федор Владимирович Кристовский! Теперь у меня целая хоккейная пятерка,

— написал тогда исполнитель.





В этот раз он, видимо, решил не делиться с поклонниками новостями о пополнении в семье. Но от инсайдеров ничего не утаишь.











