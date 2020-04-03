Внучка Черномырдина судится за дачу на Рублевке

Вадим Карасев

Внучка бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина Мария направила кассационную жалобу на два судебных решения, согласно которым передача ей дорогостоящей недвижимости на Рублево-Успенском шоссе была признана незаконной.

Как сообщает РИА Новости, дача была передана от ее отца Виталия. Позже финансовый управляющий его имуществом попросил признать операции недействительными из-за неплатежеспособности Черномырдина – он считает, что их провели заинтересованные лица в тот момент, когда одно из них уже было признано банкротом. Таким образом, сделки были признаны мнимыми.

Виталий Черномырдин был признан банкротом в апреле 2018 года по решению Арбитражного суда Москвы. Иск подал банк ВТБ. Старший сын знаменитого политика ранее возглавлял фонд "Поддержка и развитие среднего класса".

Виктор и Виталий Черномырдины



