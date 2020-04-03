Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Павел Львов / РИА Нвости

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом. Об этом сообщил глава Пермского края Олег Кожемяко. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале правительства.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким пациента.

В Приморье зарегистрировано семь случаев заражения коронавирусной инфекцией, два пациента были выписаны. В регионе введен режим полной самоизоляции.

2 апреля президент России Владимир Путин обратился к нации в связи с распространением нового коронавируса. В ходе обращения президент объявил апрель нерабочим месяцем. Глава государства уточнил, что количество нерабочих дней с сохранением заработной платы может быть скорректировано, если позволит обстановка.

По данным на 3 апреля, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 3 548. В Москве число заразившихся достигло 2475, при этом 595 случаев были зарегистрированы в минувшие сутки. Это самое большое число среди всех российских регионов.