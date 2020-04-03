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ВОЗ объявила медицинские маски не спасающими от коронавируса

ВОЗ объявила медицинские маски не спасающими от коронавирусаФото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Медицинские маски не гарантируют защиту и не требуются здоровым людям. Об этом заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, передает РИА Новости.

«Наша позиция не изменилась (...). Те люди, у кого есть симптомы, должны носить маски для защиты других. Также те люди, которые ухаживают за больными, к примеру дома, должны носить маски», — сказал он. Язаревич подчеркнул, что сама по себе маска не спасет от заражения коронавирусом.

По словам представителя ВОЗ, маску следует использовать вместе с другими мерами защиты. Он добавил, что во время ношения маски все равно не нужно касаться лица.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражено более миллиона человек. В России 4149 инфицированных в 78 регионах, 34 человека скончались, 281 — выздоровели.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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