Возлюбленная Дениса Глушакова: «Он хороший парень, которого просто пытаются опорочить»

Алексей Вольцев

Денис Глушаков обрел личное счастье рядом с девушкой по имени Дана. Новая избранница футболиста уверена, что все скандалы, связанные с его именем — происки недоброжелателей, желающих подпортить репутацию звезды.

Почти 10 лет экс-полузащитник столичного «Спартака» провел в браке с Дарьей Глушаковой. Влюбленные воспитывали двоих детей, но в итоге союз потерпел крах. Дарья застала мужа с любовницей и подняла жуткий скандал, после чего со стороны Дениса посыпались угрозы и судебные иски. Сейчас бывшие супруги официально разведены и почти не общаются.

Вновь став холостяком, 33-летний футболист решил скрывать личную жизнь от общественности. Однако сегодня выяснилось, что он опять счастлив в отношениях. Избранницей Глушакова стала девушка по имени Дана. В Сети уже гуляют слухи о том, что влюбленные планируют пожениться.

«Я не знаю, откуда слухи про свадьбу пошли. Какая свадьба? Откуда это взялось? Это бред! Сейчас о нас внезапно все начали писать. Причем вранье! Но, видимо, никого не переубедишь. Я могу лишь сказать, что Денис — человек, которого я безумно люблю», — поделилась Дана со «СтарХитом».

Отношения Даны и Дениса продолжаются уже несколько месяцев. Они не скрывают роман от близких, а с недавних пор девушка даже публикует совместные фотографии. О самой избраннице Глушакова известно не так много: в Сети сообщалось, что девушка ранее работала мастером по маникюру, но это оказалось неправдой.





Конечно, Дана наслышана о первом скандальном браке возлюбленного. Однако рассказам его бывшей жены, утверждающей, что Денис угрожал ей расправой, девушка не верит.

«Денис на самом деле очень хороший парень но, к сожалению, все время сталкивается с людьми, которые пытаются его опорочить. Он очень добросовестный человек», — уверена пассия футболиста.

Напомним, что Денис и Дарья долго судились в рамках раздела совместно нажитого имущества и опеки над детьми. Глушаков даже пытался лишить бывшую жену прав на дочерей и хотел заставить ее платить алименты.

Скандалы и судебные разбирательства негативно сказались на карьере звезды спорта: в 2018 году он лишился места в сборной России и не смог выступить на чемпионате мира по футболу. Позже «Спартак» и вовсе расторг контракт с Денисом. Его новым местом работы стал грозненский клуб «Ахмат».

По слухам, у бывшей жены Дениса личная жизнь тоже складывается неплохо. Дарья уже давно состоит в отношениях с адвокатом Геннадием Удуняном, который радует ее дорогими подарками.

Фото: Instagram