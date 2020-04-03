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Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса

Врач предупредила об опасных советах для защиты от коронавируса
Ряд распространенных в Сети советов для защиты от коронавируса могут быть опасными, заявила врач ГКБ им. В.В.Виноградова Мария Блинова в интервью "Российской газете".

Так, по словам медика, не следует доверять видеороликам, в которых показывают, как делать защитную маску из бумажных полотенец для предотвращения инфекции. Во-первых, отметила Блинова, от заражения коронавирусом спасет только респиратор, а медицинская маска работает лишь как барьер, чтобы не заразить окружающих.

"Любое другое изделие не делает ни того, ни другого", — подчеркнула врач.


Не поможет от коронавируса и обработка маски спиртовой настойкой прополиса.

# Россия
По материалам: ria.ru

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