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Врач спрогнозировал будущие проблемы человечества из-за карантина

Врач спрогнозировал будущие проблемы человечества из-за карантинаФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, к чему может привести введенный во многих странах карантин. В новом ролике на YouTube он спрогнозировал, с какими проблемами может столкнуться человечество из-за длительной изоляции.

Обеспокоенность Комаровского вызвала социальная депрессия, которая начинает нарастать из-за длительного карантина. Однако, по мнению врача, существуют огромные проблемы, которые «могут аукнуться нам всем больше, чем коронавирус».

Комаровский отметил, что коронавирус может повлечь трудности с плановой вакцинацией. Врач добавил, что не прививать детей от болезней, против которых есть защита, дожидаясь вакцины от коронавируса, — это «по большому счету недопустимо».

Кроме того, по словам доктора, массовая дезинфекция может вызвать рост количества аллергических заболеваний, а использование огромного количества антибиотиков «не по делу» повлечет за собой устойчивость к ним. Кроме того, врач обратил внимание на значительные проблемы с диспансеризацией беременных женщин: от них требуют ходить в поликлиники, однако из-за боязни они перестанут общаться с наблюдающими врачами.

Ранее Комаровский опроверг несколько распространенных мифов о коронавирусе, которые многие воспринимают всерьез. Он рассказал, что ему регулярно пишут о том, что то или иное лекарство, трава или продукт помогают защититься от нового вируса. Врач возмутился многотысячными просмотрами дезинформирующих видео и опроверг непроверенную и ложную информацию.

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По материалам: lenta.ru

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