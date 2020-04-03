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Врио губернатора Камчатского края назначен бывший премьер Якутии

Врио губернатора Камчатского края назначен бывший премьер Якутии

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, врио главы региона назначен Владимир Солодов. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», — сказано в документе.

С 2018 года Владимир Солодов занимал пост председателя правительства Якутии.

Как сообщало ИА Newstes , губернатор Камчатского края Виктор Илюхин досрочно ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Накануне заявления об отставке написали также губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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