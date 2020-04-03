Врио губернатора Камчатского края назначен бывший премьер Якутии

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина, врио главы региона назначен Владимир Солодов. Об этом сегодня, 3 апреля, сообщается на сайте Кремля.

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края», — сказано в документе.

С 2018 года Владимир Солодов занимал пост председателя правительства Якутии.

Как сообщало ИА Newstes , губернатор Камчатского края Виктор Илюхин досрочно ушел в отставку с формулировкой «по собственному желанию». Накануне заявления об отставке написали также губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов.