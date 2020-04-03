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Выпускник программы кадрового резерва ВШГУ назначен врио губернатора Камчатского края

Выпускник программы кадрового резерва ВШГУ назначен врио губернатора Камчатского края
Фото: https://www.instagram.com/vv_solodov/

Назначенный врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов прошел программу кадрового резерва ВШГУ, так называемую "школу губернаторов", что поможет ему эффективно работать на развитие Камчатки и решать стратегически важные вопросы. Такое мнение выразил директор ВШГУ, проректор РАНХиГС, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

"На прежнем месте работы Владимир Солодов добился значимых результатов, и что особенно важно – привлек в Якутию серьезное финансирование. Благодаря этому в Республике началось строительство новых объектов социальной инфраструктуры. Ведущие эксперты и аналитики поставили регион в число наиболее стабильных и привлекательных с точки зрения кредитоспособности. Все это одинаково важно для стабильности и благополучия любого региона, и этот опыт будет очень ценен для развития Камчатского края. Уверен, что и программа кадрового резерва, которую прошел Владимир Солодов, поможет ему в этой работе", – прокомментировал Алексей Комиссаров.

Напомним, 3 апреля, президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Камчатского края Владимира Илюхина и назначил Владимира Солодова временно исполняющим обязанности главы региона. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. До этого Владимир Солодов занимал должность председателя Правительства Республики Саха (Якутия).

Программа Высшей школы государственного управления (ВШГУ) по развитию кадрового управленческого резерва разработана ведущими вузами, корпоративными университетами и инновационными центрами. Программа запущена в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина на базе ВШГУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Ее цель – создать сообщество современных управленцев, которые будут обладать знаниями и навыками для решения стоящих перед страной задач.

Первый выпуск программы прошел в апреле 2018 года, второй – в апреле 2019 года. В июне 2019 года стартовал третий поток программы. Всего за три потока программы кадрового управленческого резерва 23 ее слушателя избраны главами регионов России, еще 5 – работают временно исполняющими обязанности губернаторов, уточнил Алексей Комиссаров. 4 выпускника и слушателя в настоящее время являются министрами Правительства РФ, один – Генеральным прокурором России. Многие участники программы получали назначения во время обучения. 29 выпускников и слушателей программы занимают должности заместителей федеральных министров.

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По материалам: uposters.ru

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