Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Выздоровели десятеро: в МИД назвали количество украинцев, лечащихся от коронавируса за рубежом

Выздоровели десятеро: в МИД назвали количество украинцев, лечащихся от коронавируса за рубежом

Выздоровели десятеро: в МИД назвали количество украинцев, лечащихся от коронавируса за рубежом

Распространение COVID-19 в мире стало причиной того, что за границей в больницах с диагнозом «коронавирус» находятся 34 гражданина Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел на странице в Facebook.

Уточняется, что наши сограждане проходят лечение в таких странах: в Австрии — 3, Бельгия — 1, Великобритания и Северная Ирландия — 1, в Доминиканской Республике — 4, Польша 4, Италия — 5, Испания — 1, ОАЭ — 2, Сейшельские острова — 1, Нидерланды — 1, США — 1, Нигерия — 2, Сербия — 1, Германия — 4, Швеция — 1.

Кроме того, десять украинцев за рубежом выздоровели: в Италии — 2, ОАЭ — 1, Польше — 2, Германии — 1 и в Японии — четверо.

Еще четверо украинцев за рубежом, к сожалению, умерли.

В то же время по состоянию на девять вечера 2 апреля в зарубежные дипломатические учреждения обратились 13,622 гражданина Украины в рамках системы «Захист».

Напомним, что в Украину из Германии за последние дни вернулись почти 5 тыс. украинских граждан после закрытия границ из-за пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на десять вечера второго апреля в Украине подтверждены 897 случаев COVID-19. В 22 случаях они закончились летальным исходом; а 19 пациентам удалось выздороветь.

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Максим Фадеев раскрыл, как он похудел на 80 килограммов с помощью горячей воды
Максим Фадеев раскрыл, как он похудел на 80 килограммов с помощью
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Актеру Дэниелу Рэдклиффу пришлось потренироваться в пантомиме
Актеру Дэниелу Рэдклиффу пришлось потренироваться в пантомиме
Растущая Луна во Льве: три шага к признанию и славе, которые нужно сделать 3 апреля 2020 года
Растущая Луна во Льве: три шага к признанию и славе, которые нужно
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Саудовскую Аравию убедили резко снизить добычу нефти
Саудовскую Аравию убедили резко снизить добычу нефти
Врач развеял мифы о лечении от коронавируса
Врач развеял мифы о лечении от коронавируса
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Коронавирус наступает: за границей увеличилось количество украинцев, инфицированных COVID-19
Коронавирус убивает: в МИД подтвердили третью смерть украинки за границей
COVID-19 наступает: названо количество украинцев за рубежом, зараженных коронавирусом
Выздоровели пятеро: стало известно количество украинцев, заразившихся COVID-19 за границей