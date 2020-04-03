Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей

Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей

Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Российская туристка Виктория Ивченко, которая с мужем уже третью неделю не может вернуться на родину с острова Занзибар в Танзании, рассказала РИА Новости, что цены на авиабилеты в Россию за время ожидания выросли почти в 20 раз – с 60 тысяч до 1 миллиона рублей.

По словам Ивченко, она приехала на Занзибар с мужем в начале марта.

"Восемнадцатого марта турецкие авиалинии сообщили нам о переносе нашего рейса на другое число, но на следующий день мы получили новое сообщение, где было сказано, что рейс переносится, но уже без указания числа. Мы стали беспокоиться и связались с нашим консульством в Танзании. Узнали, что с такой проблемой столкнулось очень много людей", - рассказала она.

Собеседница агентства сообщила, что консул рекомендовал россиянам искать билеты самостоятельно.

# В мире
По материалам: ria.ru

Последние новости

Максим Фадеев раскрыл, как он похудел на 80 килограммов с помощью горячей воды
Максим Фадеев раскрыл, как он похудел на 80 килограммов с помощью
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Описан сценарий распространения коронавируса в России
Актеру Дэниелу Рэдклиффу пришлось потренироваться в пантомиме
Актеру Дэниелу Рэдклиффу пришлось потренироваться в пантомиме
Растущая Луна во Льве: три шага к признанию и славе, которые нужно сделать 3 апреля 2020 года
Растущая Луна во Льве: три шага к признанию и славе, которые нужно
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Саудовскую Аравию убедили резко снизить добычу нефти
Саудовскую Аравию убедили резко снизить добычу нефти
Врач развеял мифы о лечении от коронавируса
Врач развеял мифы о лечении от коронавируса
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом
В России представили фильм «Я мечтаю подружиться» о людях с аутизмом

Топ на сегодня

В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
В Китае ответили на вопросы о бессимптомных носителях коронавируса
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по объектам США
Иран отреагировал на слова Трампа о подготовке новых ударов по
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
В Турции за сутки от Covid-19 умерли 63 человека
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ
На Донбассе - 15 нарушений "тишины", ранены трое бойцов ВСУ

Еще по теме

Африканские браконьеры доплыли до Сахалина и попали под пули
Паром перевернулся в Танзании, погибли 86 человек
Число погибших при крушении парома в Танзании выросло до 136 человек?
Орел и решка. Перезагрузка - 40 выпуск, Занзибар (07.01.2018)