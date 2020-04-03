Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей

Алексей Вольцев

Российская туристка Виктория Ивченко, которая с мужем уже третью неделю не может вернуться на родину с острова Занзибар в Танзании, рассказала РИА Новости, что цены на авиабилеты в Россию за время ожидания выросли почти в 20 раз – с 60 тысяч до 1 миллиона рублей.

По словам Ивченко, она приехала на Занзибар с мужем в начале марта.

"Восемнадцатого марта турецкие авиалинии сообщили нам о переносе нашего рейса на другое число, но на следующий день мы получили новое сообщение, где было сказано, что рейс переносится, но уже без указания числа. Мы стали беспокоиться и связались с нашим консульством в Танзании. Узнали, что с такой проблемой столкнулось очень много людей", - рассказала она.

Собеседница агентства сообщила, что консул рекомендовал россиянам искать билеты самостоятельно.