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Застрявшие в Нью-Йорке россияне рассказали о своем положении

Застрявшие в Нью-Йорке россияне рассказали о своем положении
У большинства россиян, которые дожидаются вылета из Нью-Йорка на родину, кончились маски, спиртовые гели, сообщил РИА Новости по телефону один из пассажиров отменного рейса по имени Альберт.

Нью-Йорк в данный момент находится в эпицентре эпидемии коронавируса в США. В пятницу число заболевших в штате превысило 100 тысяч, скончались уже 2 935 человек. В начале недели стало известно, что рейсы "Аэрофлота" до Москвы на 30 и 31 марта отменены. Пассажиров, которым негде было ночевать, консульство РФ помогло разместить в гостинице. Таких оказалось 47 человек. В пятницу источник в одной из крупных российских авиакомпаний сообщил РИА Новости, что Россия с 4 апреля приостанавливает все авиарейсы для вывоза россиян из-за рубежа.

# В мире
По материалам: ria.ru

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