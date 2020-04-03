Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Женский гороскоп на неделю — отличный помощник в делах. Астрологи подскажут, какие препятствия приготовили звезды и как благополучно их обойти, улучшив тем самым многие сферы жизни.

Нас ждет на редкость удачная для деловой сферы неделя. Чем активнее вы будете действовать, тем лучше будет результат. Особенно благоприятны будут первые четыре дня: в это время планетарные аспекты сделают нас оптимистичными и смелыми, трудолюбивыми и напористыми. Единственный подводный камень ситуации — это излишняя самоуверенность. В пылу энтузиазма есть риск переоценить себя, поэтому астрологи советуют реально оценить свои силы и возможности, прежде чем проявить инициативу.

Женщина-Овен

Для женщин-Овнов неделя будет очень бурной и в работе, и в личной жизни. Все это время им будет хотеться каких-то перемен. Но именно с 6 по 12 апреля с кардинальными метаморфозами лучше повременить. Основной совет от астрологов — терпение. Важно сохранить благоразумие и не делать резких движений. Силы можно направить на то, чтобы определиться с дальнейшими планами на месяц. Постановка целей станет первым шагом на пути к победам, и особенно это коснется денежной сферы.

Женщина-Телец

Представительниц Тельца ждет спокойная, размеренная неделя — прекрасное время, когда получится «довести до ума» многие дела. Астрологи советуют не скупиться на покупки и заняться внешностью, здоровьем и семейными делами, потому что следующая неделя может преподнести сюрпризы. Приложенные усилия принесут неоценимую пользу. Не столь счастливый гороскоп у них в личной жизни: возможны кризисные ситуации, в которых невзаимно влюбленным Тельцам стоит задуматься, нет ли других вариантов.

Женщина-Близнецы

В разгар апреля астрологи напоминают женщинам-Близнецам о хорошей поговорке: «Меньше слов — больше дела». На этой неделе Близнецам полезно подумать, что для них самое ценное в жизни, заново расставить приоритеты. Очень важно прекратить тратить время на пустые встречи, токсичные привязанности, негативное общение и бесполезные разговоры. Звезды предостерегают: не стоит верить тому, кто не показал себя надежным человеком. Пришло время вспомнить, что к успеху приводят трудолюбие и работа над собой, а не суета и мечтательность.

Женщина-Рак

Рожденных под эгидой Рака ждет довольно противоречивый период. Звезды подсказывают: самое время сосредоточиться на своем внутреннем Я. Форсировать события, отдавать все свои силы работе и решению проблем не нужно — никто не оценит такие жертвы. В начале важно разобраться со своими внутренними демонами и понять, что корни счастья и неприятностей — внутри, а не снаружи. Силой исцеления в начале апреля послужит общение с близким человеком. Поддержка со стороны поможет избавиться от вещей, которые мешают жить счастливо.

Женщина-Лев

Львицам предстоят большие успехи. Много сильных планет находятся в хорошем аспекте по отношению к их Знаку. Такое положение небесных тел бывает нечасто, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют направить все свои силы в самореализацию. Очень важно как можно ярче заявить о себе миру, чтобы достичь процветания и в работе, и на личном фронте. Сейчас закладывается фундамент прочных отношений и счастливых перемен, а риски ошибки стремится к нулю.

Женщина-Дева

Начало апреля сулит Девам удачу во всех начинаниях, потому что именно этому Знаку сейчас благоприятствуют многие планеты — это означает, что они могут достичь всего, чего захотят и запланируют. По словам астрологов, им можно даже пойти на благородный риск: шансы на получение выгодного предложения достаточно высоки. Поэтому, если сосредоточиться, можно добиться исполнения любой мечты. Главное, не спугнуть удачу излишней самоуверенностью или жалобами на судьбу.

Женщина-Весы

Женщинам-Весам на неделе с 6 по 12 апреля будет сопутствовать удача. Если в планах есть какие-то серьезные дела или решительные шаги — смена работы, запуск нового проекта, — то важно не терять время и успеть взяться за их реализацию. Астрологические предсказания обещают улыбку Фортуны во многих вопросах. Денежная сфера, важные начинания, любовные вопросы — всего этого боятся не стоит. Если с самого начала все пойдет как надо, то оставшиеся дни недели Весы могут почивать на лаврах.

Женщина-Скорпион

На этой неделе от представительниц Скорпиона потребуется собранность и дисциплинированность. Звезды подарят отличную возможность добиться своего, используя тайные манипуляции, но для полного успеха этого будет мало. Необходимо заняться собственным развитием. Для женщин-Скорпионов это приоритетный пункт в списке срочных дел, который поможет изменить свое отношение к происходящему и мгновенно погасить любую проблему в жизни на корню.

Женщина-Стрелец

Жизнерадостной натуре Стрельцов на этой неделе будет непросто, потому что это будет время эмоционального воздержания. Планеты-антагонисты, которые набрались сил, помешают многим делам. Поэтому крупных расходов, кредитов и конфликтов лучше избегать. Все получится наверстать позже. А вот из-за импульсивности, займов и ссор сейчас можно сорвать важный план, в том числе и в другой сфере интересов. Особенно стоит опасаться разрыва отношений.

Женщина-Козерог

Женщины-Козероги в начале апреля могут смело замахнуться на грандиозные проекты. Им повезло: звезды поддержат их не только на этой неделе, но и в ближайший месяц. О целеустремленности Козерогов ходят легенды, но именно в апреле они будут, пожалуй, единственными из Знаков, кому можно смело ставить любые невыполнимые условия, и они все равно их выполнят. Единственное предостережение от астрологов — стоит быть осторожнее в начале недели, не стоит предпринимать никаких опасных путешествий, экстремальных авантюр.

Женщина-Водолей

Представительницы Водолея, которые и так любимы Фортуной, на этой неделе продолжат купаться в лучах славы и успеха. По словам астрологов, все будет складываться самым наилучшим образом — и в делах, и в творчестве, и в любви. Наступает пора проявить незаурядные способности, рассказать о своих гениальных идеях, явить свои таланты миру. Правда, у звезд есть маленькое предупреждение: от авантюрных проектов, которые могут растянуться на несколько лет, лучше отказаться.

Женщины-Рыбы

Рожденных под Знаком Рыбы ожидает спокойная и гармоничная неделя. И уж кому точно нужно вспомнить о любовных делах, так это женщинам-Рыбам. Положение планет на этой неделе — это карт-бланш для них на любые романтические истории и приключения. Представительницы этого Знака могут получить все, что захотят: и роман, и интрижку, и серьезные чувства, к которым они стремились всю жизнь. Звезды советуют забыть про дела и наладить свою личную жизнь. А если Рыб мучают отношения, которые давно себя изжили, можно смело поставить точку и обрубить энергетические привязки.