Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?

Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?

Самое важное на карантине — избавить себя от лишних переживаний. Поэтому астрологи составили список рекомендаций, чем заняться Знакам Зодиака, чтобы поднять себе настроение и провести с пользой период самоизоляции.

Информация о коронавирусной инфекции обновляется каждый день, все больше людей оказываются на карантине — добровольном или вынужденном. По этой причине остро встает вопрос: чем заниматься в домашнем заточении, чтобы не терять время даром и не впадать в уныние? Астрологи, исходя из особенностей разных Знаков Зодиака, составили полезный список дел, который поможет скоротать время с пользой.


Овен

Овном управляет Марс — планета желаний, действий и активности. Самоизоляция может лишить Овна главного — возможности вести активный образ жизни, действовать и побеждать. Чтобы реализовать физическую активность, можно начать энергичные тренировки. Конечно, нагуляться и набегаться в квартире вряд ли получится, но можно скачать на телефон приложения для тренировок или устроить онлайн-соревнования, кто больше отожмется.

Телец

Телец — устойчивый и практичный Знак, которым управляет Венера, планета земных удовольствий. В условиях самоизоляции поднять настроение представителям Знака может вкусная еда. Конечно, можно заказать доставку на дом, но при желании приготовление новых блюд превращается в игру и даже в челлендж. Астрологи советуют проверить свои припасы и приготовить что-то новое из того, что есть в холодильнике. Попутно можно отточить свои навыки и навести порядок на кухне.


Близнецы

Близнецы — самый общительный Знак в Зодиаке. Им управляет Меркурий — планета коммуникаций, интеллекта и обмена информацией. Неудивительно, что Близнецы — социальные личности, которые затухают без взаимодействия с окружающими. Зная, как им необходимо общение, астрологи предлагают устроить сеанс видеосвязи. Возможность поговорить по скайпу с дорогими сердцу людьми — отличное времяпровождение в период изоляции. Тем более что можно одновременно общаться и заниматься домашними делами.

Рак

Чувственный Рак, управляемый беспокойной Луной, как правило, очень сильно переживает за других. Чтобы во время карантина не сойти с ума, астрологи советуют сосредоточиться на заботе о близких. Можно придумать совместные занятия, которые помогут отвлечься от тревожных мыслей — например, распределить обязанности по дому, по очереди следить за порядком в квартире, вместе готовить, играть в различные игры или смотреть сериалы. Главное — не забывать о личных границах и желаниях.

Лев

Лев — Знак Солнца, и, естественно, ему нравится быть в центре внимания. Во время карантина с этим могут возникнуть сложности, но астрологи предлагают достойную альтернативу, до которой вечно не доходят руки, — вычистить загроможденные шкафы. Можно найти хорошую музыку и оторваться по полной: разобрать вещи, избавиться от лишнего, аккуратно разложить нужное, таким образом освободив место для покупки нового, когда снова будет безопасно.


Дева

Девы склонны к аналитике, самосовершенствованию и перфекционизму. Находясь под управлением Меркурия, планеты разума и общения, они ориентированы на детали и имеют тенденцию все анализировать. Карантин — отличный момент, чтобы «прокачать» эти выдающиеся особенности. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают Девам прочитать книги или статьи, которые были отложены в долгий ящик в надежде прочитать когда-нибудь потом.

Весы

Весы — эстеты, с врожденным вкусом и тягой к прекрасному. Подопечные Венеры черпают силы в красоте, творчестве и искусстве. Астрологи советуют им посмотреть пьесу, мюзикл или спектакль — это отличная альтернатива беспрерывному просмотру фильмов, которая поможет роскошно скоротать время. Раз уж запрещено ходить на концерты и в театры, всегда можно воспользоваться неограниченными возможностями интернета: тут можно посмотреть все, от постановки Венской оперы до концерта Шакиры.

Скорпион

Скорпион — страстный, таинственный и очень загадочный Знак. Находясь под управлением Плутона, планеты власти и контроля, представители Знака обладают способностью видеть скрытое от большинства. Чтобы не терять хватку, звезды предлагают Скорпионам скоротать свободное время за просмотром захватывающих фильмов и сериалов. В дополнение к этому можно углубится в изучение эзотерических практик и погадать на будущее.

Стрелец

Стрельцы жизнерадостны, полны энтузиазма и оптимизма. Подопечные Юпитера, планеты великих свершений, непоседливы и очень любознательны. Заточение дома может загнать их в апатию, поэтому астрологи советуют сфокусироваться на себе и прокачать свои навыки. В мире немало интересных вещей, о которых мало кто знает — пришло время устроить серфинг по интернету, выделить главное и освоить то, что привлечет внимание. Можно включить любой приглянувшийся курс и вникать: когда еще появится столько свободного времени, чтобы освоить технику рисования карандашом или выучить иностранный язык?


Козерог

Козерог — практичный, терпеливый и рассудительный представитель Зодиака. Им управляет Сатурн — покровитель мудрости. Типичные Козероги очень трудолюбивы и целеустремленны, в связи с чем астрологи советуют оставаться расслабленными и не переживать по поводу работы и вынужденной изоляции. Карантин можно использовать с пользой — например, уделить внимание «повисшим» делам, разобрать завалы на работе, а также отдохнуть и набраться сил.

Водолей

Знак инноваций, открытий и перемен может заскучать на карантине. Водолеем движет Уран, планета, толкающая на подвиги и революции. Астрологи предлагают стимулировать ум и фантазию, изучать что-то новое и продолжать генерировать идеи. Самоизоляция — удачный шанс заняться самодисциплиной и потратить свободные минуты на будущее благополучие. Начать можно с курсов повышения квалификации, продолжить открытием умного счета для накоплений, а закончить освоением духовных практик.

Рыбы

Рыбами управляет таинственный Нептун — планета снов и иллюзий, что делает их самыми творческими, чуткими и духовными представителями зодиакального круга. Часть их всегда стремится убежать от реальности. Карантин может стать хорошей возможностью помолчать и погрузиться во внутренний мир. Самый простой способ — попробовать разные духовные практики, начиная от медитаций и заканчивая йогой.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться
Певица Дуа Липа сходила в стрип-клуб и отказалась извиняться
У мышей обнаружено шесть основных выражений морды, соответствующих испытываемым эмоциям
У мышей обнаружено шесть основных выражений морды, соответствующих
Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене
Белоруссия подтвердила покупку российской нефти по сверхнизкой цене
В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара речи
В студию «Давай поженимся!» въехал есаул на коне и лишил Гузееву дара
СМИ: Обвиняемый Арсланов отстранён от должности замглавы Генштаба ВС России
СМИ: Обвиняемый Арсланов отстранён от должности замглавы Генштаба ВС
В Крыму проходят учения сил авиации и ПВО Черноморского флота и ЮВО
В Крыму проходят учения сил авиации и ПВО Черноморского флота и ЮВО
Минпромторг призвал регионы организовать обеспечение населения масками
Минпромторг призвал регионы организовать обеспечение населения масками
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
Знаки Зодиака на карантине: чем заняться во время самоизоляции?
Внучка Черномырдина судится за дачу на Рублевке
Внучка Черномырдина судится за дачу на Рублевке
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
ЦИК отложил проведение выборов и референдумов в ряде регионов
Сделанная в Южной Африке находка стала древнейшим свидетельством существования Homo erectus
Сделанная в Южной Африке находка стала древнейшим свидетельством
Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавируса
Рэпера Tekashi 6ix9ine выпустили из тюрьмы из-за коронавируса

Топ на сегодня

Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Путин принял отставку губернатора Архангельской области
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Названы причины «коронавирусного чуда» Греции
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Путин назначил врио главы Архангельской области Александра Цыбульского
Аквамена задумали заменить геем
Аквамена задумали заменить геем
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и другие сделали пижамы модными
#СидимДома: вспоминаем, как Ульяна Сергеенко, Ирина Шейк, Рианна и

Еще по теме

Полнолуние 5 октября 2017 года: советы астрологов на этот день для всех знаков Зодиака
На них обрушится неожиданное богатство: 2 знака Зодиака, которым невероятно повезет в 2019 году
Астрологи составили гороскоп в Новогоднюю ночь для всех знаков зодиака
Среда, 1 ноября 2017 года: советы и прогнозы астрологов на этот день для всех знаков Зодиака