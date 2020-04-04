Американский ученый назвал способ избавления людей от заражений новыми вирусами

Вадим Карасев

В последнее десятилетие человечество столкнулось с проблемой заражения новыми агрессивными инфекционными болезнями.

Американский ученый, доцент кафедры биологии рыб, дикой природы и охраны природы Колорадского государственного университета (США) Джордж Виттемьер заявил, что есть достаточно простой способ избавиться от этого, пишет The Conversation.

По его словам новые вирусные инфекции, такие как, ВИЧ, Эбола, птичьего и свиного гриппа, новый коронавирус SARS-CoV-2, все они передались человеку от диких животных.

И немудрено, ведь в Китае, где чаще всего происходят вспышки новых инфекций, традиционно принято употреблять в пищу мясо диких животных.

В КНР поэтому сильно развит рынок торговли мясом диких животных с годовым оборотом около 18 млрд долларов. Кроме того, торговля мясом диких животных до сих пор остается для сельских жителей Китая единственным способом заработка.

А по оценке ученого, среди диких птиц и млекопитающих циркулируют тысячи потенциально опасных для человеческого организма вирусов.

Исходя из своих оценок, Виттемьер считает, что если бы в мире, и особенно в Китае, значительно сократилась торговля мясом диких животных, то и люди бы перестали так часто заражаться всё новыми вирусными болезнями.

Ранее Южный Федеральный писал, что в Китае охотник заразился бубонной чумой от

мяса дикого кролика.