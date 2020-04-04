Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Американский ученый назвал способ избавления людей от заражений новыми вирусами

Американский ученый назвал способ избавления людей от заражений новыми вирусами

Американский ученый назвал способ избавления людей от заражений новыми вирусами

В последнее десятилетие человечество столкнулось с проблемой заражения новыми агрессивными инфекционными болезнями.

Американский ученый, доцент кафедры биологии рыб, дикой природы и охраны природы Колорадского государственного университета (США) Джордж Виттемьер заявил, что есть достаточно простой способ избавиться от этого, пишет The Conversation.

По его словам новые вирусные инфекции, такие как, ВИЧ, Эбола, птичьего и свиного гриппа, новый коронавирус SARS-CoV-2, все они передались человеку от диких животных.

И немудрено, ведь в Китае, где чаще всего происходят вспышки новых инфекций, традиционно принято употреблять в пищу мясо диких животных.

В КНР поэтому сильно развит рынок торговли мясом диких животных с годовым оборотом около 18 млрд долларов. Кроме того, торговля мясом диких животных до сих пор остается для сельских жителей Китая единственным способом заработка.

А по оценке ученого, среди диких птиц и млекопитающих циркулируют тысячи потенциально опасных для человеческого организма вирусов.

Исходя из своих оценок, Виттемьер считает, что если бы в мире, и особенно в Китае, значительно сократилась торговля мясом диких животных, то и люди бы перестали так часто заражаться всё новыми вирусными болезнями.

Ранее Южный Федеральный писал, что в Китае охотник заразился бубонной чумой от
мяса дикого кролика.

# Технологии / Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Россия приостановила рейсы для вывоза россиян из-за рубежа
Путин допустил сокращение добычи нефти
Путин допустил сокращение добычи нефти
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
У дочери Охлобыстина обнаружили коронавирус
В ВСУ до конца карантина запретили служебные командировки
В ВСУ до конца карантина запретили служебные командировки
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Нефтяники США разделились по вопросу сокращения добычи
Война в Прибалтике: Россия не утратит инициативу, НАТО не сдвинется с места
Война в Прибалтике: Россия не утратит инициативу, НАТО не сдвинется
Сара Фергюсон о принцессе Беатрис после отмены свадебного приема: "Она самая счастливая из всех"
Сара Фергюсон о принцессе Беатрис после отмены свадебного приема:
Пандемия не изменит отношения России и США, но это пока — эксперт
Пандемия не изменит отношения России и США, но это пока — эксперт
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
В ВОЗ оценили вероятность передачи коронавируса по воздуху
Собянин рассказал об осуждающих пикники во время коронавируса москвичах
Собянин рассказал об осуждающих пикники во время коронавируса
Губернатор Брянской области продлил режим самоизоляции в регионе
Губернатор Брянской области продлил режим самоизоляции в регионе
Возлюбленная Дениса Глушакова: «Он хороший парень, которого просто пытаются опорочить»
Возлюбленная Дениса Глушакова: «Он хороший парень, которого просто

Топ на сегодня

Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп не обсуждал с Москвой и Эр-Риядом снижение добычи нефти
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
Трамп оценил российскую гуманитарную помощь для США
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
В Приморье подтвердили еще два случая коронавируса
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Застрявшая в Африке россиянка сообщила о авиабилетах за миллион рублей
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все
Эксперт назвал валюты, на которых сейчас можно потерять все

Еще по теме

За 40 лет человечество стало виной гибели 60% позвоночных
Зоозащитники Кургана против президента экофонда, продающего колбасу из медвежатины
В США убьют 45 тысяч диких лошадей для расширения пастбищ
Ученые: войны несут угрозу популяциям диких животных