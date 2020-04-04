Анка-пулеметчица: куда пропала Наталья Ступишина?

Влада Некрасова

Артистка не смогла надолго удержаться на музыкальном Олимпе. Последний альбом Натальи Ступишиной вышел в 1995-м, и с тех пор о ней почти ничего не слышно. О певице Анке ходили противоречивые слухи, самый популярный из которых — ее иммиграция в Америку.

В образе Анки-пулеметчицы из знаменитой серии анекдотов Наталья Ступишина ворвалась на российскую эстраду. Композиции «Прокатила нас тачанка» и «А ты не летчик» стали хитами, но уже к середине 90-х популярность певицы пошла на спад. Она исчезла со сцены так же неожиданно, как и появилась.

4 апреля артистке исполняется 60, и гастроли давно остались для нее в прошлом. Теперь главной звездой в семье Ступишиной является дочь Полина Гудиева, покорившая своим творчеством американскую публику. Чем же сейчас занимается Наталья и почему завершила сценическую карьеру так рано?

АНКА-ПУЛЕМЕТЧИЦА

Наталья появилась на свет в Москве 4 апреля, однако папа записал в свидетельстве 3-е: это была дата его рождения, и по странной прихоти мужчина решил объединить два праздника. Случившееся стало поводом для шуток в кругу семьи.

С малых лет девочка проявляла музыкальные таланты: пела и играла на гитаре. В подростковом возрасте Ступишину также заинтересовало фигурное катание, но, оказавшись перед выбором, куда поступать после школы, она без сомнений отдала документы в Гнесинку на факультет хорового дирижирования. Будучи студенткой, девушка впервые вышла на большую сцену — в составе ВИА «Москвички».

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Коллектив пользовался популярностью и объездил с гастролями весь Советский Союз. Иногда группа давала до шести концертов в день, что вскоре утомило Наталью. По окончании вуза она устроилась работать в варьете «Арбат», а параллельно начала строить сольную карьеру.

«В 1988 году я выпустила пластинку «Ночная музыка», и знали меня тогда как Наталью Ступишину», — поясняла певица.

Композицию «Зазеркалье» оценили на радио «Маяк», и голос артистки зазвучал по всему СССР. Но до широкой известности было еще далеко. Музыкант Борис Тимур предложил певице сотрудничество, и вместе они записали диск «Тимур и его команда». Наталью стали приглашать на телепрограммы, а в 1989-м она участвовала в фестивале «Песни на пристани». Однако чего-то исполнительнице не хватало: изюминки, яркого образа, который выделил бы ее среди звездных коллег.

«В 1990 году я вдруг подумала: надо сделать на эстраде то, чего еще не было. Вспомнила легендарную троицу — Анку, Чапаева и Петьку из анекдотов — и решила примерить роль знаменитой пулеметчицы на себя. Пришла к Михаилу Исаевичу Таничу, объяснила на словах, чего хочу, и он при мне тут же написал: «А ты не летчик, а я была так рада любить героя из летного отряда...», — вспоминала Наталья.

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Имидж Анки создавался спонтанно: Наталья Ступишина сама прорезала дырки в тельняшке, заказала в ателье папаху, а театральной мастерской сада «Эрмитаж» — деревянный патронташ, ведь с настоящей тяжеловесной пулеметной лентой она бы не смогла свободно двигаться по сцене. Настал звездный час артистки, и в 1994-м вышел ее самый популярный альбом «А ты не летчик», куда вошли не только композиции Танича, но и песни, написанные Ступишиной.

В 1995-м в продаже появился еще один диск Анки «Просто Мария», навеянный бразильскими сериалами. Треки резко отличались от предыдущих хитов Натальи и не получили восторженных откликов от слушателей.

УХОД ИЗ ШОУ-БИЗНЕСА

Ступишина осознала, что образ девахи в тельняшке поднадоел зрителям, и попыталась реабилитировать карьеру с помощью нового амплуа. «Пробовала поработать помощницей депутата Госдумы в Аграрной партии. Но мне быстро это наскучило. Зато песня у меня была «Анка в Госдуме», — отмечала артистка.

Но почему же в итоге звезда покинула сцену? По словам Ступишиной, это было закономерно. Времена стремительно менялись, и если поначалу выпускница Гнесинки выступала «вживую» с командой музыкантов и собственными осветителями, теперь ей предлагали петь под фонограмму. Это казалось артистке неприемлемым, халтуру она не уважала. Потом появились и другие поводы для завершения карьеры.

«На телевидение пришли какие-то мальчики, которые непонятно почему объявили для артистов плату за эфиры. Для меня это было унижением: почему я должна им платить, чем они это заслужили?» — возмущалась певица.

Существовала и третья причина для ухода из шоу-бизнеса: еще в 1996-м Ступишина создала собственную студию с профессиональными звукооператорами и музыкантами, желая помочь молодым талантам пробиться. Идея вышла ей боком.

«К нам стали приходить какие-то левые люди, которые платили, чтобы мы их записывали. Профессионалы в нашей стране стали не нужны, все решали деньги! И я поняла: надо уходить», — резюмировала Наталья.

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С тех пор вокалистка выступала исключительно на домашних вечеринках, а на вопросы поклонников коротко отвечала, что у нее «появились другие дела». В память об Анке у Ступишиной, увы, не осталось ничего, кроме дисков: концертный гардероб украли при строительстве дома на Рублевке. «Сложили в сарайчик в свое время — и больше не видели. Рабочие, наверное, увели. Жаль. Вот остались только пластинки, где на обложке я в полном снаряжении», — сетовала Наталья.

В РОЛИ МУЗЫ

В 1982-м Ступишина вышла замуж за художника Руслана Гудиева. Ранее мужчина занимался музыкой, поэтому поддержал желание жены построить карьеру певицы. Руслан мирился с постоянными гастролями и концертами супруги: лишь бы она была счастлива. Вместе пара придумывала образ Анки и обложки для пластинок.

В 1988-м у супругов родилась дочь Полина, но это не помешало профессиональным планам Натальи. Наследница застала пик популярности мамы. «Передо мной стоял выбор: художественная или музыкальная школа. Живописью я никогда не увлекалась, поэтому меня, как всех хороших девочек, ждало музыкальное образование по классу фортепиано. Сначала я отдавала предпочтение классике, но в какой-то момент мамины туры, выступления, мое присутствие на съемочных площадках оказали влияние, и в 12 я начала писать песни, сама продюсировать и записывать их в студии», — отмечала Полина.

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Вскоре Гудиева нашла свою нишу в музыкальной индустрии: сразу после школы уехала в Америку и начала создавать танцевальные треки совместно с диджеями Tiеsto и Аоки.

Однажды, пребывая в депрессии из-за ссоры с бойфрендом, Полина сочинила композицию Legacy. Песня понравилась Эминему, и он записал ее совместно с талантливой девушкой. Сингл стал хитом, и артисты получили за нее «Грэмми». Казалось, это было пределом мечтаний для любого исполнителя, но Гудиеву удручало, что ее знают в США, а на родине с ее творчеством почти не знакомы слушатели.

Ситуация изменилась после появления хитов Fade to Love и House of Love, покоривших просторы YouTube, а затем и российских радиостанций. Вызовом для Полины стало создание песни на русском языке. Впрочем, с задачей она справилась: написала «Пьяную любовь» для Димы Билана.

Разумеется, Наталья гордилась успехами дочери. Однако тот факт, что Полина живет в Америке, породил волну слухов о самой Ступишиной. Поклонники, гадавшие, куда пропала звезда 90-х, заключили, что она переехала в США. «Мы с мужем часто навещаем Полину — наверное, отсюда и слухи о нашей иммиграции. Хотя и в Москве мы в последние годы бываем редко — только два месяца в году, все остальное время живем на даче под Сочи, — делилась Наталья Ступишина. — Там мой муж пишет картины, а я занимаюсь хозяйством: выращиваю виноград и инжир, делаю домашнее вино и соус ткемали».

Задумывалась ли Наталья о новом призвании? По мнению звезды 90-х, она давно нашла свое место под солнцем, став музой для супруга. За 38 лет, что влюбленные вместе, не сосчитать, для какого количества картин Руслана позировала Ступишина. В последние годы она и сама рисует пастелью. «Еще иногда вяжу для мужа и для дочери, — рассказывала о буднях певица. — На даче много времени провожу за компьютером — поддерживаю сайты Руслана и Полины. Частенько у нас бывают дома целые худсоветы: дочь присылает свою новую музыку, мы слушаем, что-то подсказываем ей».

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Впрочем, ценные советы матери давала и Полина. Так, в прошлом году девушка уговорила родительницу поучаствовать в программе «Модный приговор» и сменить имидж. Дочь прекрасно помнит, что в свое время экс-певица была своеобразной иконой стиля, ну а примером для подражания Наталья Ступишина остается для наследницы до сих пор.

Фото: Facebook.com, Instagram.com, кадр из программы «Модный приговор» Первого канала

