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Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании

Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Азербайджан призывает участников ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании для поддержания стабильности рынка, заявила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Ранее Алиева сообщила РИА Новости, что заседание ОПЕК+ планируется на понедельник в формате видеоконференции.

"Азербайджан призывает все нефтедобывающие страны к единой позиции на предстоящем заседании, поддержанию стабильности рынка", - заявила Алиева.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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