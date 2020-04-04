Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Сегодня, 12:42 Лидия Мартынова
Азербайджан призывает участников ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании для поддержания стабильности рынка, заявила РИА Новости глава пресс-службы, советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.
Ранее Алиева сообщила РИА Новости, что заседание ОПЕК+ планируется на понедельник в формате видеоконференции."Азербайджан призывает все нефтедобывающие страны к единой позиции на предстоящем заседании, поддержанию стабильности рынка", - заявила Алиева.
По материалам: ria.ru