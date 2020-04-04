ЦБ не разрешил заемщикам переносить выплаты по кредитам на май

Алексей Вольцев

До конца апреля заемщики должны делать выплаты по кредитам в срок, не дожидаясь прекращения режима нерабочих дней, объявленных из-за угрозы распространения коронавируса. Это следует из сообщения, опубликованного на сайте Центрального банка.





"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", — говорится в пресс-релизе.

ЦБ рекомендовал кредиторам учитывать фактические возможности должника посетить офис банка или сделать платеж по дистанционным каналам.