Число случаев коронавируса на американском авианосце выросло до 155

Алексей Вольцев

Число членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" с положительным результатом теста на коронавирус выросло до 155 человек, говорится в сообщении на сайте ВМС США.

"По состоянию на сегодня 44% членов команды "Теодора Рузвельта" были проверены на COVID-19 со 155 положительными случаями. 1548 военнослужащих сошли на берег... Госпитализированных ноль", - говорится в сообщении.