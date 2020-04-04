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Число случаев коронавируса на американском авианосце выросло до 155

Число случаев коронавируса на американском авианосце выросло до 155
Число членов экипажа американского авианосца "Теодор Рузвельт" с положительным результатом теста на коронавирус выросло до 155 человек, говорится в сообщении на сайте ВМС США.

"По состоянию на сегодня 44% членов команды "Теодора Рузвельта" были проверены на COVID-19 со 155 положительными случаями. 1548 военнослужащих сошли на берег... Госпитализированных ноль", - говорится в сообщении.

# В мире
По материалам: ria.ru

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