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Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысячФото: Nick Oxford / Reuters

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч, следует из данных проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего от коронавируса в США погибли 7406 человек, в общей сложности в стране более 276 тысяч инфицированных, 9772 пациента выздоровели.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. Договоренность об отправке помощи была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам американского лидера, это был «очень красивый жест» со стороны Путина.

США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Страна более чем в два раза обогнала Италию и Испанию, находящихся на втором и третьем месте соответственно. Штат Нью-Йорк и одноименный город признаны очагом распространения коронавируса, число инфицированных в мегаполисе составляет около 20 процентов от всех случаев в стране.

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По материалам: lenta.ru

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