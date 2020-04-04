Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч

Вадим Карасев

Фото: Nick Oxford / Reuters

Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч, следует из данных проекта Университета Джонса Хопкинса.

Всего от коронавируса в США погибли 7406 человек, в общей сложности в стране более 276 тысяч инфицированных, 9772 пациента выздоровели.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. Груз состоит в основном из средств индивидуальной защиты. Договоренность об отправке помощи была достигнута в ходе состоявшегося в понедельник, 30 марта, телефонного разговора президентов двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам американского лидера, это был «очень красивый жест» со стороны Путина.

США занимают первое место в мире по числу зараженных коронавирусом. Страна более чем в два раза обогнала Италию и Испанию, находящихся на втором и третьем месте соответственно. Штат Нью-Йорк и одноименный город признаны очагом распространения коронавируса, число инфицированных в мегаполисе составляет около 20 процентов от всех случаев в стране.