Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций
Утро
Еще накануне, в 22:00 3 апреля Cirque du Soleil выложил часовой фильм с фрагментами трех своих шоу.
доступна запись оперы Жоржа Бизе "Искатели Жемчуга" с любовным треугольником, восточными мотивами, мужской дружбой и нарушением священных обетов. Постановка Пенни Вулкока, дирижер Джанандреа Нозеда, в ролях: Диана Дамрау, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень и Николя Тесте.
В 12:00 Проект #Москвастобой и Музей Москвы проведет видеоэкскурсию по достопримечательностям Новинского бульвара — памятнику конструктивизма Дому Наркомфина и местам, где жили Федор Шаляпин, Сергей Михалков и Александр Грибоедов.© сайт Российского академического молодежного театра
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр© сайт Российского академического молодежного театра© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда. Режиссер - Алексей Бородин.
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр© сайт Российского академического молодежного театра© сайт Российского академического молодежного театра
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр© сайт Российского академического молодежного театра© сайт Российского академического молодежного театра
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр© сайт Российского академического молодежного театра1 из 6
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр© сайт Российского академического молодежного театра2 из 6Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда. Режиссер - Алексей Бородин. © РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк3 из 6Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда в РАМТе в Москве© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк4 из 6
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр© сайт Российского академического молодежного театра5 из 6
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр© сайт Российского академического молодежного театра6 из 6
Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр© сайт Российского академического молодежного театра
В 12:00,15:30 и 19:00, как обычно это и происходит в театре, на YouTube-канале РАМТа будут показаны три части "Берега утопии" Тома Стоппарда в постановке Алексея Бородина: "Путешествие", "Кораблекрушение" и "Выброшенные на берег".
В 12:00 Мариинский театр зовет послушать "Петю и волка" на музыку Сергея Прокофьева. В роли чтеца — Ксения Раппопорт, ей помогает симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.
В 12:00 и 14:00 МТЮЗ покажет спектакль "Кошкин дом" по мотивам произведения Маршака в постановке Генриетты Яновской. Трансляция пройдет на YouTube-канале театра и в соцсетях.