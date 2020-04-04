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Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций
. В субботу театры традиционно много внимания уделяют детям, в первой половине дня есть шанс их занять надолго. А вечером не пропустите трансляции спектакля "Три сестры" из Новосибирского театра "Красный факел", концерта "Песняров" из Белоруссии и балета "Марко Спада" с исторической сцены Большого театра. Что и где интересного сегодня в Сети – в подборке РИА Новости.

Утро

Еще накануне, в 22:00 3 апреля Cirque du Soleil выложил часовой фильм с фрагментами трех своих шоу.


доступна запись оперы Жоржа Бизе "Искатели Жемчуга" с любовным треугольником, восточными мотивами, мужской дружбой и нарушением священных обетов. Постановка Пенни Вулкока, дирижер Джанандреа Нозеда, в ролях: Диана Дамрау, Мэтью Поленцани, Мариуш Квечень и Николя Тесте.

В 12:00 Проект #Москвастобой и Музей Москвы проведет видеоэкскурсию по достопримечательностям Новинского бульвара — памятнику конструктивизма Дому Наркомфина и местам, где жили Федор Шаляпин, Сергей Михалков и Александр Грибоедов.

© сайт Российского академического молодежного театра

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

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Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

© сайт Российского академического молодежного театра© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда. Режиссер - Алексей Бородин.
2 из 6Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда. Режиссер - Алексей Бородин. © РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда в РАМТе в Москве
3 из 6Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда в РАМТе в Москве© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк© сайт Российского академического молодежного театра

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

4 из 6

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

© сайт Российского академического молодежного театра© сайт Российского академического молодежного театра

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

5 из 6

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

© сайт Российского академического молодежного театра© сайт Российского академического молодежного театра

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

6 из 6

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

© сайт Российского академического молодежного театра1 из 6

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

© сайт Российского академического молодежного театра2 из 6Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда. Режиссер - Алексей Бородин. © РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк3 из 6Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда в РАМТе в Москве© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк4 из 6

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

© сайт Российского академического молодежного театра5 из 6

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

© сайт Российского академического молодежного театра6 из 6

Сцена из спектакля "Берег утопии" по пьесе Тома Стоппарда, Российский академический молодежный театр

© сайт Российского академического молодежного театра

В 12:00,15:30 и 19:00, как обычно это и происходит в театре, на YouTube-канале РАМТа будут показаны три части "Берега утопии" Тома Стоппарда в постановке Алексея Бородина: "Путешествие", "Кораблекрушение" и "Выброшенные на берег".

В 12:00 Мариинский театр зовет послушать "Петю и волка" на музыку Сергея Прокофьева. В роли чтеца — Ксения Раппопорт, ей помогает симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.


В 12:00 и 14:00 МТЮЗ покажет спектакль "Кошкин дом" по мотивам произведения Маршака в постановке Генриетты Яновской. Трансляция пройдет на YouTube-канале театра и в соцсетях.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 4 апреля. Расписание трансляций

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