День 4 апреля в истории

Лидия Мартынова

Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации 8 декабря 2005 года.

День Интернета.

Его отмечают в день святого Исидора Севильского, покровителя учащихся и студентов. Средневековый учёный создал первую в истории энциклопедию — «Этимологии, или Начала в 20 книгах».

В 1999 году папа Иоанн Павел II официально назвал святого Исидора покровителем пользователей компьютеров и Интернета.

По данным ООН, количество пользователей глобальной сетью достигло уже почти 3,6 миллиарда человек.

День веб-мастера.

Дату своего неофициального профессионального праздника веб-программисты выбрали не случайно. Число и месяц 4.04 очень похожа на так нелюбимую всеми ошибку 404 («Страница не найдена).

Российские программисты отмечают свой профессиональный праздник в 256‑й день года (13 сентября — в невисокосный и 12 сентября — в високосный год).

75 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны завершена Восточно-Померанская стратегическая наступательная операция.

В операции, которая началась 10 февраля 1945 года, принимали участие войска 1‑го и 2‑го Белорусских фронтов, а также 1‑я армия Войска Польского. Им противостояла немецкая группа армий «Висла».

За 102 дня операции были освобождены 54 города и сотни других населенных пунктов. Советские войска вышли к побережью Балтийского моря. Противнику был нанесен огромный урон: были разгромлены 21 немецкая дивизия и 8 бригад, из них 6 дивизий и 3 бригады полностью уничтожены.

Потери советских войск в ходе операции составили 172 тысячи 952 человека, из них — 52 тысячи 740 — безвозвратно. Потери 1-й армии Войска Польского — 6 тысяч 93 солдата и офицера, из них 2 тысячи 575 — убитыми, умершими и пропавшими без вести.

За мужество и героизм ряд соединений и частей были награждены орденами, а также удостоены почетных наименований Гданьских, Кольбергских, Померанских и других.

75 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны советские войска освободили Братиславу от немецких захватчиков.

Штурм столицы Словакии войска 2-го Украинского фронта под командованием маршала Родиона Малиновского начали 2 апреля 1945 года. В результате ожесточенных и кровопролитных боев к полудню 4 апреля был захвачен центр Братиславы, а к концу дня вся территория города перешла под контроль советских войск.

В тот же день в честь войск, которые участвовали в освобождении города, в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

75 лет назад (1945) в ходе Великой Отечественной войны советские войска завершили освобождение Венгрии от немецких захватчиков.

По мнению Верховного главнокомандования Советского Союза, вывод Венгрии из войны являлось одной из важнейших задач операции по освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков. Осенью 1944 года советские войска, после разгрома сил противника под Яссами и Кишиневом, вышли к границам Венгрии. Ряд регионов страны имел для немецко-фашистского командования важнейшее стратегическое и экономическое значение. Здесь размещались военные заводы и два месторождения нефти, столь необходимой вермахту. Именно по этим причинам в стране была развернута мощная группировка сил - группа армий «Юг» и часть сил группы армий «Ф».

За полгода боев за освобождение Венгрии погибли свыше 200 тысяч советских военнослужащих.

78 лет назад (1942) в воздушном бою был подбит самолёт Як-1 лейтенанта Алексея Маресьева.

Летчик совершил вынужденную посадку на территории, занятой немецкими войсками. В течение 18 суток тяжело раненный пилот ползком пробирался к линии фронта. Его нашли жители деревни Плав Валдайского района, откуда Маресьев был отправлен в госпиталь, где перенёс ампутацию обеих ног. Уже в июне 1943 года летчик вернулся в строй. 24 августа 1943 года Маресьев был удостоен звания Героя Советского Союза.

Его подвиг лёг в основу сюжета «Повести о настоящем человеке» Бориса Полевого.

267 лет назад (1753) указом императрицы Елизаветы Петровны в Российской империи была отменена смертная казнь.

Существует легенда, что Елизавета Петровна, придя к власти в результате дворцового переворота, дала клятву, став императрицей не лишать никого жизни. Смертная казнь была заменена на наказание кнутом и каторжные работы. Хотя наказание кнутом выдерживали и не все, умершие во время экзекуции казненными не считались.

317 лет назад (1703) на Олонецкой верфи был заложен первый российский парусный военный корабль Балтийского флота - фрегат «Штандарт».

Он был спроектирован амстердамским корабельным мастером Выбе Геренсом. Фрегат, длиной 25,5 метров и шириной 6,8 метров, был спущен на воду в сентябре 1703 года. Экипаж судна составлял 120 человек. На вооружении у «Штандарта» были восьми- и шестифунтовые орудия. В те времена этот корабль являлся сильнейшей боевой единицей Балтийского флота.

Фрегат находился в боевом строю более 20 лет. В 1725 году он, в качестве морской реликвии, был установлен в Петербурге на берегу у Кронверкской гавани. Однако в 1728 году по распоряжению Екатерины I «Штандарт» был разобран.

47 лет назад (1973) в Нью-Йорке состоялось торжественное открытие Всемирного торгового центра.

Комплекс зданий состоял из двух башен по 110 этажей каждая. Северная башня была высотой 526,3 метров, Южная — 415 метров. Они были построены по проекту архитектора Минору Ямасаки.

11 сентября 2001 года в результате теракта, в котором погибли более 2 тысяч человек, комплекс был разрушен.

Спустя 13 лет, в 2014 году, заново отстроенный Всемирный торговый центр был вновь открыт. На территории 104-этажного здания расположен мемориал в память о погибших и музей.

71 год назад (1949) была создана Организация Североатлантического договора (НАТО).

В этот день в Вашингтоне был подписан Североатлантический договор. В соответствии с документом, главной задачей альянса является защита свободы и безопасности его государств-членов политическими и военными средствами.

Учредителями и первоначальными членами НАТО стали 12 стран: США, Канада, Исландия, Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Норвегия, Дания, Италия и Португалия. Сейчас в организацию входят 30 государств.

98 лет назад (1922) в Бразилии была заложена статуя Христа Спасителя.

Идея сооружение монумента родилась в год празднования столетия независимости Бразилии. Автором скульптурного изображения Христа стал Эктор да Силва Коста. Строительство продолжалось 9 лет.

Высота монумента — 38 метров, в том числе пьедестала — 8 метров, размах рук скульптуры — 28 метров. Вес — 635 тонн. Торжественное открытие и освящение состоялось 12 октября 1931 года.

Статуя Христа Спасителя является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом. В июле 2007 года она вошла в список «Новых семи чудес света».

101 год назад (1919) была открыта первая пассажирская линия, обслуживаемая дирижаблями.

Цеппелины летали по маршруту Рим — Неаполь. Однако после ряда аварий дирижаблей, а также их зависимость от капризов погоды привели к тому, что дирижаблестроения быстро пошло на спад, а их место пришли более надежные самолеты.

164 года назад (1856) начались приключения самой редкой из когда-либо напечатанных марок — «Британской Розовой Гвианы».

Корабль, привозивший из Лондона в Британскую Гвиану почтовые принадлежности, опоздал, и местный почтмейстер поручил типографии Джозефа Баума и Уильяма Далласа срочно отпечатать серию из трёх марок.

Красная одноцентовая марка, выпущенная в составе серии, предназначалась для использования на местных газетах. На ней изображена трёхмачтовая шхуна, сверху и снизу располагается девиз колонии «Damus Petimus Que Vicissim» («Даём и надеемся получить»).

4 апреля 1856 года почтовый служащий поставил на этой марке штемпель гашения, а также свои инициалы и подпись.

Спустя 17 лет школьник Вернон Воган из гайанского городка Демерара отпарил марку с конверта, найденного среди писем своего дяди, и продал её за 6 шиллингов соседу-филателисту. В 1880-х годах «Британскую Розовую Гвиану» купил граф Филипп Ренотьер фон Феррари, один из самых богатых людей в Европе.

Марка неоднократно перепродавалась. В 1980 году она была приобретена за 935 тысяч долларов американским миллиардером Джоном Дюпоном. В 2014 году «Британская Розовая Гвиана» была вновь выставлена на торгах аукционного дома «Сотбис». Одноцентовую марку за 9,5 миллионов долларов приобрёл дизайнер и владелец обувной фирмы Стюарт Вайцман.

Сегодня «Британская Розовая Гвиана», или как ещё её называют коллекционеры «Принцесса филателии», является одной из самых дорогих почтовых марок в мире.