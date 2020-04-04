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Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом, который строил с Бузовой

Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом, который строил с Бузовой
Анастасия Костенко получила на день рождения иномарку. Это не первый крупный подарок Дмитрий Тарасова за последнее время. После появления на свет второй дочери Евы футболист подарил супруге дом, в котором когда-то собирался жить с Ольгой Бузовой.

Правда, Оля так и не смогла создать уют в подмосковном особняке, так как рассталась с Тарасовым. Его обустройством уже занималась другая девушка — финалистка конкурса красоты «Мисс Россия 2014» Анастасия Костенко. До сих пор не утихают слухи о том, что уроженка Сальска увела Диму из семьи ради собственного финансового благополучия. .

Накануне Костенко сообщила подписчикам, что роскошные апартаменты площадью в 1000 квадратных метров отныне принадлежат ей. «Отвечу один и последний раз. Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери», — заявила молодая мама.

Недоброжелатели не верят словам Анастасии, считая, что Дмитрий не мог так расщедриться. Кроме того, коттедж изначально был записан на маму футболиста, поэтому Бузова не смогла претендовать на него при разводе.

К слову, в последнее время дела Дмитрия Тарасова идут плохо. Не успел он найти новое место работы (спортсмен перешел в казанский «Рубин» после шести месяцев перерыва, — прим. «СтарХита»), как получил очередную травму и был вынужден оставить профессиональный спорт. Несмотря на эту, он все же будет получать причитающуюся ему заработную плату.

Доходы Тарасова уменьшились в несколько раз за последние годы, поэтому он не оставляет надежды уменьшить алименты дочери от первого брака, которая пока получает ежемесячно по 400 тысяч рублей.

«Согласно контракту с «Рубином», ежемесячная зарплата Дмитрия составляет полмиллиона рублей. Недавно у моего подопечного родился третий ребенок и, согласно закону, на такое количество детей он должен платить не более шестой части своих доходов, а это без малого 80 тысяч рублей. То есть мы будем настаивать на уменьшение ныне существующих алиментов в пять раз», — рассказывал адвокат футболиста — Умалат Сайгитов.


Что касается Костенко, то она пытается всеми силами помочь супругу материально. Модель зарабатывает на жизнь, рекламируя товары посредством Instagram. «Разговоры о затруднительном положении — не выдумки, — утверждал Сайгитов. — Дмитрий до сих пор отдает кредит за огромный загородный дом — а это 250 тысяч рублей в месяц. Покрывать сумму каждый месяц ему помогает супруга Анастасия Костенко, которая имеет стабильный доход в своем блоге».

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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