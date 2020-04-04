Доктор Мясников признал ошибку в своем прогнозе по коронавирусу

Вадим Карасев

Кадр: «Россия 1»

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», признался, что ошибся в своем прогнозе по коронавирусу. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению я ошибся. Ошибся, кстати не только я: практически везде санитарные кордоны стали возводить с той или иной степенью опоздания», — заявил он. Мясников посетовал на то, что «к сожалению все пошло по худшему сценарию».

Врач рассказал, что теперь надо ждать когда у человечества разовьется коллективный иммунитет в результате перенесенной инфекции или вакцинации. Он уверен, что эпидемия скоро пойдет на спад, но возбудитель COVID-19 останется, перейдя в ранг очередного возбудителя ОРЗ. «Мы наверно переживем еще несколько затухающих волн повышенной заболеваемости, перед тем как перестанем замечать его вовсе. Только теперь надо перебороть сегодняшний пик болезни, и это только самоизоляцией и карантинными мероприятиями. Другого выхода нет», — резюмировал он.

Ранее 4 апреля стало известно, что на данный момент в России зарегистрирован 4731 случай коронавируса в 78 регионах. За весь период зафиксировано 45 летальных случая, выздоровели 333 человека. Больше всего заразившихся — в Москве, 3357 человек. 260 случаев заражения зарегистрировано в Московской области, 171 случай — в Санкт-Петербурге, 59 — в Республике Коми, 47 — в Ленинградской области.