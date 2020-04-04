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Документальный сериал "Король тигров" бьет рекорды просмотров на карантине: мемы в сети и реакция звезд

Документальный сериал "Король тигров" бьет рекорды просмотров на карантине: мемы в сети и реакция звезд

В сети обсуждают документальный сериал Netflix "Король тигров: Убийство, хаос и безумие" (Tiger King: Murder, Mayhem and Madness) и называют его самым популярным телешоу в США в дни пандемии коронавируса: у зрителей на карантине было достаточно времени, чтобы разобраться в той сюжетной каше, которую заварили режиссеры Ребекка Чайклин и Эрик Гуд.

Они в течение пяти лет изучали мир владельцев зоопарков и заводчиков диких животных в Америке, где в неволе живет больше крупных хищников, чем в дикой природе. Итогом их поисков непридуманных персонажей стали семь эпизодов, рассказывающих о владельце зоопарка с дикими кошками в Оклахоме Джозефе Мальдонадо-Пассаже по прозвищу Экзотик. Борец за права животных Кэрол Баскин взялась закрыть его зоопарк, после чего Джо попытался нанять киллера, чтобы убить ее. В 2019 году его посадили в тюрьму, где он находится до сих пор за организацию убийства и жестокое обращение с животными (его приговорили к 22 годам заключения). У Кэрол есть свой скелет в шкафу — ее подозревают в убийстве мужа и скармливании его диким кошкам.


Кадр из сериала "Король тигров: Убийство, хаос и безумие"

Первоначально я хотел снять проект, который бы представлял собой комбинацию "Победителей шоу" (Best in Show), "Человека гризли" (Grizzly Man) и "Черного плавника" (Blackfish). Я хотел рассказать о страданиях животных, но как мне было привлечь к фильму широкую аудиторию? Я стал разбираться в патологиях персонажей. В конце концов мы с Ребеккой Чайклин остановились на Джо и Кэрол, на их противостоянии. Мне было легко говорить с ними на одном языке. Джо — открытая книга: его нарциссизм и огромное эго сделали свое дело. Однако другие персонажи оказались сложными, — рассказал о работе над документальным сериалом Эрик Гуд.


Непридуманная жизнь, на которую он навел фокус, оказалась полна шокирующих подробностей без всякого воображения. Американский зритель воспринял историю на ура. Хип-хоп-исполнительница Карди Би написала у себя в твиттере, что скоро начнется кампания по освобождению Джо из тюрьмы. Джаред Лето устроил карантинную фотосессию в образе Джо Экзотика, а многие другие известные и не очень пользователи соцсетей разобрали "Короля тигров" на мемы.


Джаред Лето



Фото из Twitter


Фото из Twitter Крисси Тейген


Джон Ледженд


Дэкс Шепард

 

# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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