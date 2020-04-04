"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов строил с Бузовой

Вадим Карасев

Российский футболист Дмитрий Тарасов подарил роскошный особняк Анастасии Костенко. До этого он планировал жить в этом доме с Ольгой Бузовой, с которой спортсмен его и строил.

Накануне Дмитрий Тарасов подарил на день рождения жене щедрый подарок - автомобиль Porsche Cayenne.

Как выяснилось, после рождения второй дочери Евы футболист также подарил супруге дом площадью 1 тысяча квадратных метров, в котором когда-то собирался жить с Ольгой Бузовой. Однако после развода Тарасов забрал особняк себе вместе с подаренным ей автомобилем Mercedes, за что подвергся резкой критике поклонников звезды "Дома-2".



Пользователи сети поинтересовались у нынешней супруги футболиста, является ли она лишь долевой собственницей. "Отвечу один и последний раз. Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери", - заявила Костенко в Stories на пристрастные расспросы подписчиков.



Однако пользователи сети не поверили Анастасии Костенко и решили проверить информацию. Как выяснили ее подписчики, на самом деле имя собственника дома не менялось последние 7 лет.

"Уже девы проверили.. Одна хозяйка с 2013г.. хватит врать, или записывай.. Тебе ничего", - написала звезде недоброжелательница.

На это Анастасия Костенко заявила, что домом владеет вовсе не хозяйка, а хозяин, противореча самой себе - ведь ранее она заявляла, что особняк теперь принадлежит ей.

"У вас какая-то маниакальная цель. Ну проверили и проверили. Правда уже смешно, хозяин там один, а не хозяйка и год немного неверный. Из серии "родственница моей знакомой работает в больнице". Лучше пусть не девы проверяют, а овны", - заявила модель.

Однако ответ Анастасии Костенко не устроил пользователей сети, многие из которых заявили, что при разводе Тарасов все у нее отберет, как и в случае с Бузовой.

"Не первая и не последняя у луковки, он до неё бросил двух жён, оооочень мало вероятно что он в момент изменился и Анастейша та единственная ...до первой юбки", "Да никто и не сомневался, что она брешет и машина тоже не на нее, 100%", "Выждала бы время а то вчера на неё записан и она хозяйка, а сегодня уже хозяин", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее создатель "Дома-2" раскрыл Собчак секрет популярности Бузовой.