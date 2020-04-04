Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов строил с Бузовой

"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов строил с Бузовой

Российский футболист Дмитрий Тарасов подарил роскошный особняк Анастасии Костенко. До этого он планировал жить в этом доме с Ольгой Бузовой, с которой спортсмен его и строил.

Накануне Дмитрий Тарасов подарил на день рождения жене щедрый подарок - автомобиль Porsche Cayenne. 

Как выяснилось, после рождения второй дочери Евы футболист также подарил супруге дом площадью 1 тысяча квадратных метров, в котором когда-то собирался жить с Ольгой Бузовой. Однако после развода Тарасов забрал особняк себе вместе с подаренным ей автомобилем Mercedes, за что подвергся резкой критике поклонников звезды "Дома-2".

Пользователи сети поинтересовались у нынешней супруги футболиста, является ли она лишь долевой собственницей. "Отвечу один и последний раз. Дом мой. Это был подарок на рождение второй дочери", - заявила Костенко в Stories на пристрастные расспросы подписчиков.

Однако пользователи сети не поверили Анастасии Костенко и решили проверить информацию. Как выяснили ее подписчики, на самом деле имя собственника дома не менялось последние 7 лет.

"Уже девы проверили.. Одна хозяйка с 2013г.. хватит врать, или записывай.. Тебе ничего", - написала звезде недоброжелательница.

На это Анастасия Костенко заявила, что домом владеет вовсе не хозяйка, а хозяин, противореча самой себе - ведь ранее она заявляла, что особняк теперь принадлежит ей. 

"У вас какая-то маниакальная цель. Ну проверили и проверили. Правда уже смешно, хозяин там один, а не хозяйка и год немного неверный. Из серии "родственница моей знакомой работает в больнице". Лучше пусть не девы проверяют, а овны", - заявила модель.

Однако ответ Анастасии Костенко не устроил пользователей сети, многие из которых заявили, что при разводе Тарасов все у нее отберет, как и в случае с Бузовой.

"Не первая и не последняя у луковки, он до неё бросил двух жён, оооочень мало вероятно что он в момент изменился и Анастейша та единственная ...до первой юбки", "Да никто и не сомневался, что она брешет и машина тоже не на нее, 100%", "Выждала бы время а то вчера на неё записан и она хозяйка, а сегодня уже хозяин", - пишут пользователи сети.

Как писал NEWSTES, ранее создатель "Дома-2" раскрыл Собчак секрет популярности Бузовой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и фитнес-тренера
Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч
Число жертв коронавируса в США превысило семь тысяч
«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»
«Союз отцов» запустил акцию «Взаперти, но в общении»
Власти Молдавии услышали оппозицию и отменили незаконное решение — Санду
Власти Молдавии услышали оппозицию и отменили незаконное решение —
В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
В МЭР назвали факторы, влияющие на восстановление российской экономики
Кинодайджест: Элио и Оливер снова вместе и другие важные новости
Кинодайджест: Элио и Оливер снова вместе и другие важные новости
В Испании намерены продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19
В Испании намерены продлить режим повышенной готовности из-за COVID-19
"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов строил с Бузовой
"Дом мой": Костенко получила в подарок особняк, который Тарасов
Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел на свободу
Обвиненный в двойном убийстве рэпер заразился коронавирусом и захотел
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Трамп уволит начавшего процедуру импичмента чиновника
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Гузель Яхина: "Пандемия — это прививка против агрессии"
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались дешевым аналогом
Купленные Маском аппараты ИВЛ для больных с Covid-19 оказались

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании

Еще по теме

Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом, который строил с Бузовой
Дмитрий Тарасов сделал предложение Анастасии Костенко
Футболист "Локомотива" Тарасов после расставания с Бузовой женится в третий раз
Дмитрий Тарасов женился на Анастасии Костенко