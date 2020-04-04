Галкин объяснил популярность своей шутки о Путине

Вадим Карасев

Максим ГалкинФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Юморист Максим Галкин объяснил популярность своей шутки о президенте России Владимире Путине. В интервью «Комсомольской правде» он предположил, что ажиотаж был вызван «нынешними реалиями».

Галкин рассказал, что занимается политической сатирой давно, поэтому не ожидал, что шутка о том, что «Путин — это уже не фамилия, а должность», привлечет столько внимания. «Думаю, что и Владимир Владимирович замечал, что с первого года его президентства я это делаю, как делал и при Борисе Николаевиче», — отметил юморист.

По его мнению, политического юмора в последнее время все меньше и меньше, а «в соседнем государстве президентом неожиданно стал юморист». «Наверное из-за этих двух факторов про меня вспомнила та часть общества, которая до этого просто была не в курсе, чем я занимаюсь», — резюмировал комик.

Ранее Путин прокомментировал шутку Галкина о должности главы российского государства. По словам президента, «человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно».

Комик пошутил о Путине во время выступления в Новосибирске в октябре 2019 года. Видео с концерта было опубликовано в сети. Галкин тогда отметил, что Путин «соображает лучше нас, потому что он уже давно у власти».

«Люди думают уже, что это не должность, что сама должность называется Путин. И на Путине может быть только Путин», — говорил он. Также в том выступлении он заявил, что на российском телевидении есть цензура, что вызвало ажиотаж в сети и среди коллег Галкина.