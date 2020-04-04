Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » «Газпромнефть» выделила бесплатное топливо для сербских служб

«Газпромнефть» выделила бесплатное топливо для сербских служб

«Газпромнефть» выделила бесплатное топливо для сербских служб

Российская компания «Газпромнефть» выделила бесплатное топливо и нефтепродукты для нужд полиции, пожарных и служб скорой помощи Сербии в качестве поддержки в борьбе с эпидемией коронавируса.

По словам министра горного дела и энергетики Сербии Александра Антича, помощь от «Газпромнефти» начала поступать 4 апреля. Российская компания будет обеспечивать МВД, скорую помощь и пожарные бригады необходимым количеством топлива в течение всего апреля и мая.

«Это значительная поддержка для Сербии в настоящий момент», — отметил министр, поблагодарив компанию «Газпромнефть» и президента Сербии Александра Вучича за содействие в реализации помощи от российских партнеров.

Кроме того, Антич высоко отметил усилия, прилагаемые энергетической компанией NIS в деле оказания помощи государству в борьбе с кризисом, спровоцированным пандемией Covid-19. 56% акций компании NIS принадлежат российской компании «Газпромнефть».

Кирилл Борщев

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
В России ожидают поставки 55 миллионов масок из Китая
В России ожидают поставки 55 миллионов масок из Китая
Личный опыт: как редакция SPLETNIK.RU работает в условиях карантина
Личный опыт: как редакция SPLETNIK.RU работает в условиях карантина
Лунный день сегодня 4 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 4 апреля 2020 года
Моди и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом
Моди и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом
«Газпромнефть» выделила бесплатное топливо для сербских служб
«Газпромнефть» выделила бесплатное топливо для сербских служб
Названа новая дата спасения цен на нефть
Названа новая дата спасения цен на нефть
Минобороны показало новые фото Су-57
Минобороны показало новые фото Су-57
В подмосковном дачном доме произошел взрыв газа
В подмосковном дачном доме произошел взрыв газа
СМИ: Саммит ОПЕК+ отложен до 9 апреля
СМИ: Саммит ОПЕК+ отложен до 9 апреля
В Сети набирает популярность флешмоб по пародированию картин
В Сети набирает популярность флешмоб по пародированию картин
Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и фитнес-тренера
Вешалась на шею другим мужикам. С чего начинался роман Алексы и

Топ на сегодня

Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Азербайджан призвал ОПЕК+ к единой позиции на предстоящем заседании
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам
Россиян призвали поторопиться с платежами по кредитам

Еще по теме

Газпромнефть увеличит инвестиции в 2017 году до 404 млрд рублей
Москва и Белград прорабатывают перспективу подключения Сербии к «Турецкому потоку»
Железняк оценил возможную просьбу Сербии о помощи из-за коронавируса
Сербия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом