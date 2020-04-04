«Газпромнефть» выделила бесплатное топливо для сербских служб

Алексей Вольцев

Российская компания «Газпромнефть» выделила бесплатное топливо и нефтепродукты для нужд полиции, пожарных и служб скорой помощи Сербии в качестве поддержки в борьбе с эпидемией коронавируса.

По словам министра горного дела и энергетики Сербии Александра Антича, помощь от «Газпромнефти» начала поступать 4 апреля. Российская компания будет обеспечивать МВД, скорую помощь и пожарные бригады необходимым количеством топлива в течение всего апреля и мая.

«Это значительная поддержка для Сербии в настоящий момент», — отметил министр, поблагодарив компанию «Газпромнефть» и президента Сербии Александра Вучича за содействие в реализации помощи от российских партнеров.

Кроме того, Антич высоко отметил усилия, прилагаемые энергетической компанией NIS в деле оказания помощи государству в борьбе с кризисом, спровоцированным пандемией Covid-19. 56% акций компании NIS принадлежат российской компании «Газпромнефть».

Кирилл Борщев