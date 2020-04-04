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«Генпрокурор была крайне недовольна»: Трепак рассказал о серьезном конфликте с Венедиктовой

«Генпрокурор была крайне недовольна»: Трепак рассказал о серьезном конфликте с Венедиктовой

Одним из камней преткновения между новым генпрокурором Ириной Венедиктовой и теперь уже бывшим замгенпрокурора Виктором Трепаком стало громкое дело двухлетней давности о нападении на одесского активиста Сергея Стерненко. Принципиально разное видение картины произошедшего стало причиной для отставки Трепака. Он утверждает, что генпрокурор хотела выдвинуть подозрения пострадавшему.

О конфликте с Венедиктовой из-за дела Стерненко Трепак рассказал журналистам, когда комментировал причины отставки.

«Именно из-за этого дела у меня произошел серьезный конфликт с новым генпрокурором. Венедиктова проявила огромный интерес к этому делу и при первом же разговоре о нем сказала мне, что нужно немедленно сообщить Стерненко о подозрении в совершении преступления», — рассказал Трепак в интервью «Украинской правде».

Бывший замгенпрокурора сообщил, что сам он с такой позицией в корне не согласен — нужно дождаться результатов третьей экспертизы по поводу обстоятельств случившегося, тем более, что первые две экспертизы закончились прямо противоположными заключениями.

«Генпрокурор была крайне недовольна моей позицией… Мы еще раз тщательно проанализировали материалы дела. Вывод был единодушен и однозначен: по материалам дела нет оснований для сообщения Стерненко о подозрении», — рассказал Трепак.

Напомним, на одесского активиста Сергея Стерненко напали 24 мая 2018 года. Активист остался жив, хоть и попал в больницу с резаной раной и сотрясением мозга. А напавший скончался на месте, получив смертельный удар в живот. Дело расследовалось Генпрокуратурой, затем было передано СБУ. Позднее суд решил, что расследованием должна заниматься полиция.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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