Глава Росатома рассказал о строительстве АЭС за рубежом

Лидия Мартынова

Строительство "Росатомом" АЭС за рубежом идет по графику на фоне ситуации с коронавирусом, сообщил генеральный директор атомной госкорпорации Алексей Лихачев.

"Проекты все идут по нашему плану", - сказал Лихачев в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, пока Росатом не видит рисков с точки зрения изменения графиков строительства АЭС, но такая вероятность в будущем не исключена, добавил Лихачев.

В портфеле Росатома сейчас на разной стадии реализации проекты 36 атомных энергоблоков в разных странах.

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