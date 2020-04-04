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Голикова рассказала, когда продолжат вывоз россиян, застрявших в других странах

Голикова рассказала, когда продолжат вывоз россиян, застрявших в других странах

Вывоз граждан РФ не прекращен, а приостановлен на время. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

, - цитирует РИА Новости заявление вице-премьера.

Ранее предоставлялась информация, что полеты возобновятся в понедельник.

На данный момент на сайте Госуслуг обнародована анкета, которую необходимо заполнить гражданам, желающим вернуться в Россию. Далее на основании предоставленных данных сформируют полеты так, чтобы максимально загрузить самолеты и доставить граждан в одно место.

По словам Татьяны Голиковой, Роспотребнадзор столкнулся с недовольством возвращенных граждан размещением в инфекционные больницы.  

, - заявила вице-премьер.

Больше половины граждан, желающих вернуться в Россию, не идентифицированы. На данный момент существует непонимание: есть ли эти граждане и в какую точку страны они прилетят.

Оперативный штаб столицы решил сократить количество рейсов для вывоза граждан Российской Федерации из-за рубежа с 31 марта. По сообщению Росавиации, возврат россиян в Москву будет производиться только в аэропорт Шереметьево. Также ограничено количество прилетающих в сутки до 500 человек. Для других городов квота на прилет определена не более 200 человек в сутки.

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По материалам: u-f.ru

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