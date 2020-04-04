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Группа Green Day выпустила новый мини-альбом из трех ремиксов

Группа Green Day выпустила новый мини-альбом из трех ремиксов
. Новый альбом, который группа Green Day неожиданно выложила в Сеть, называется “Otis Big Fuitar Mix” и состоит из трех ремиксов, сообщает NME.

Фактически речь идет об обработках трех песен из "трио" альбомов 2012 года “¡Uno!”, “¡Dos!” и “¡Tré!”, а именно “Lazy Bones”, “Wild One” и “Oh Love”.

Все ремиксы готовила сама группа. По словам музыкантов, "в них сделан акцент на гитаре, которого раньше не было слышно".

В конце марта фронтмен Green Day Билли Джо Армстронг принял участие в онлайн-трансляции концерта, устроенного Элтоном Джоном, с цель собрать средства на борьбу с коронавирусом.


Предыдущая пластинка группы “Father of All Motherfuckers” вышла два месяца назад.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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