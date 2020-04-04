Иран и США неестественно приблизились к войне — иранский политик

Лидия Мартынова

Война между Соединёнными Штатами и Ираном станет «несправедливой» по отношению к обеим странам, поскольку она будет спровоцирована «сторонними игроками». Об этом заявил один из наиболее влиятельных иранских политиков депутат Меджлиса (парламента) Ирана Хешматолла Фалахатпишех, передаёт сегодня, 4 апреля, Radio Farda (иранский филиал финансируемого правительством США «Радио Свобода»).

Фалахатпишех, ранее возглавлявший парламентскую комиссию по национальной безопасности и внешней политике, был известен как консервативный политический деятель, но в последние месяцы он занял более умеренную позицию — ближе к флангу иранских реформаторов, лидером которых считается нынешний президент Исламской Республики Хасан Рухани.

По его словам, в настоящее время «Иран и Америка неестественно приблизились к войне» и главная проблема заключается в том, что «они получают информацию друг о друге косвенно, через третьих лиц». Фалахатпишех не назвал упомянутых им «сторонних игроков», но иранские политики часто обвиняют Израиль и Саудовскую Аравию в разжигании напряжённости между Тегераном и Вашингтоном.

В конце декабря 2019 года Фалахатпишех призывал иранское военно-политическое руководство «держаться подальше от конфликта с США в Ираке», утверждая, что это может стать ловушкой для Тегерана. Несколько дней спустя в результате удара ВВС США в Международном аэропорту Багдада был убит иранский военачальник Касем Сулеймани, отмечает Radio Farda.

Как сообщало ИА Newstes, в среду, 1 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что «Иран или его доверенные лица (в Ближневосточном регионе. — Ред.) планируют скрытую атаку на американские цели в Ираке».

США на этой неделе развернули первые системы противоракетной обороны Patriot на территории Ирака. Одним из мест размещения батарей Patriot стала база «Айн аль-Асад», которая в начале этого года подверглась ракетному удару Ирана. Ещё одна батарея прибыла на базу «Харир» в Эрбиле, столице Иракского Курдистана.

Соединённые Штаты находятся в процессе переброски в Ирак систем для «защиты американских войск в случае потенциальной атаки Ирана». Об этом глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерал Кеннет Маккензи заявил 10 марта в ходе слушаний в Комитете по делам вооружённых сил Палаты представителей Конгресса США. «Мы находимся в процессе доставки систем противовоздушной обороны, в частности — систем противоракетной обороны в Ирак, чтобы защитить себя от ещё одного потенциального нападения Ирана», — проинформировал тогда генерал американских конгрессменов.

МИД Ирана 1 апреля выступил с заявлением, в котором указывалось, что действия Соединённых Штатов в Ираке ведут к «катастрофическим последствиям» для самих американцев на Ближнем Востоке. Вместе с тем во внешнеполитическом ведомстве Исламской Республики потребовали от США уважать волю народа и правительства Ирака и вывести свои войска из этой страны.

С начала года базы в Ираке, на которых дислоцированы военнослужащие США, подверглись серии ракетных ударов, нанесённых проиранскими военизированными группировками, входящими в преимущественно шиитские «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби») арабской республики.