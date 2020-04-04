Испания обошла Италию по числу заражений коронавирусом

Влада Некрасова

Испания впервые обошла Италию по числу зараженных коронавирусом.Об ээтом сообщает местное издание RTVE.В Испании уже 117 710 случаев заражения, 76 262 активных, скончались 10 935 человек и вылечились 30 513 пациентов.За последние сутки умерли 932 человека. Вчера умерших было 950.В Италии было зарегистрировано 115 242 случая.Основными вспышками эпидемии в Испании по-прежнему остается Мадрид, в котором погибло 4483 человека.