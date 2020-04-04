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Испания обошла Италию по числу заражений коронавирусом

Испания обошла Италию по числу заражений коронавирусом
Испания впервые обошла Италию по числу зараженных коронавирусом.

Об ээтом сообщает местное издание RTVE.

В Испании уже 117 710 случаев заражения, 76 262 активных, скончались 10 935 человек и вылечились 30 513 пациентов.

За последние сутки умерли 932 человека. Вчера умерших было 950.

В Италии было зарегистрировано 115 242 случая.
Основными вспышками эпидемии в Испании по-прежнему остается Мадрид, в котором погибло 4483 человека.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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