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Из эфира российских телеканалов предложили убрать рекламу деликатесов

Из эфира российских телеканалов предложили убрать рекламу деликатесовФото: Александр Кряжев / РИА Новости

Из эфира российских телеканалов предложили убрать рекламу вкусной еды. С такой инициативой выступили в ЛДПР. Либерал-демократы считают, что оказавшиеся в домашнем заточении из-за коронавируса россияне могут воспринимать это весьма болезненно. Выдержки из сообщения пресс-службы партии приводит РИА Новости.

В ЛДПР напомнили, что больше недели россияне живут в режиме самоизоляции. «Тем не менее на всех телеканалах остается много рекламы, которая соблазняет людей, например, реклама разнообразных деликатесов: нам показывают, как на природе жарят шашлык, разные колбасы и сосиски», — говорят политики. На время карантина телеканалам предложили не показывать такую рекламу.

В ЛДПР считают, что россияне сейчас при всем желании не могут устраивать шашлыки, а у кого и денег на это нет, так что люди могут воспринимать это «весьма болезненно».

Из-за пандемии коронавируса весь апрель объявлен нерабочим, в большинстве регионов действует режим самоизоляции, без острой необходимости гражданам советуют не выходить из дома. По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных — свыше трех тысяч — в Москве.

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По материалам: lenta.ru

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