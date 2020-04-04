Из России в Сербию отправлены 11 самолетов ВКС для борьбы с пандемией

Анастасия Иванова

К настоящему времени Россия отправила в Сербию для борьбы с коронавирусом 11 самолетов Ил-76 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

Как передает ТАСС, ссылаясь на Минобороны, восьмой, девятый и десятый самолеты уже совершили посадку на аэродроме Батайница, который расположен в 20 км северо-западнее Белграда.

По данным «Интерфакса», последний 11-й борт ВКС в данный момент находится в воздухе.

В общей сложности российский десант состоит из 87 военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В Сербию доставлено специальное медицинское оборудование, средства защиты и 16 единиц военной техники.

Напомним, что решение об отправке самолетов было принято 2 апреля, после того, как президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Сербии Александром Вучичем.

Как сообщила пресс-служба Кремля, была достигнута договоренность о том, что Россия предоставит Сербии гуманитарную помощь и направит врачей и специалистов по дезинфекции.

Как сообщало ИА Newstes, первый такой борт вылетел в Сербию с подмосковного аэродрома Чкаловский днем 3 апреля.